Месси: «У меня были предложения не только от «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Барселоны» в парижский клуб.

«Когда «Барса» объявила, что я не могу остаться в команде, то я начал думать, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб. У меня было несколько предложений, в том числе от «ПСЖ».

Я очень благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо относились. Они показали свою заинтересованность, проявили внимание. Я благодарен за это, и сейчас очень счастлив.

Да, были другие предложения, однако мы довольно быстро договорились с «ПСЖ». Меня привлек проект, футболисты, уровень команды. Все эти составляющие облегчили переговоры», – сказал 34-летний аргентинец.