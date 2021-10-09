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    Месси: «У меня были предложения не только от «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Барселоны» в парижский клуб.

    «Когда «Барса» объявила, что я не могу остаться в команде, то я начал думать, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб. У меня было несколько предложений, в том числе от «ПСЖ».

    Я очень благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо относились. Они показали свою заинтересованность, проявили внимание. Я благодарен за это, и сейчас очень счастлив.

    Да, были другие предложения, однако мы довольно быстро договорились с «ПСЖ». Меня привлек проект, футболисты, уровень команды. Все эти составляющие облегчили переговоры», – сказал 34-летний аргентинец.

    • Месси заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
    • До этого аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • В составе парижан форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3337

      Питерский князь 28 минут назад

      От Ньюкастла не поступало?
      =))))

      0
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      Рейтинг: +843

      SuperNils 41 минуту назад

      От Шинника

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      Decorhome 46 минут назад

      От Спартака например

      0
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      Рейтинг: +6227

      Антибиотик 55 минут назад

      Ну, так это и не какой-нибудь Смолов, чтобы на него не было предложений. И так все понятно. Зачем такие красивые и пустые слова? Вот если бы Месси вместо ПСЖ выбрал какой-то середнячок, пусть даже и из основной пятерки чемпионатов, то это был бы поступок. А так тупо все ради денег и очередного престижного клуба. Не в коем случае не осуждаю, просто задолбали эти пустые слова. Герой, блин.

      1
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      Рейтинг: +25536

      Боцман59rus > Антибиотик 47 минут назад

      _ я думал закончит в Аргентине, принципиально не поиграв в Европе ни за кого, кроме Барсы ..но нешмогла.

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