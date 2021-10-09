Месси: «У меня были предложения не только от «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Барселоны» в парижский клуб.
«Когда «Барса» объявила, что я не могу остаться в команде, то я начал думать, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб. У меня было несколько предложений, в том числе от «ПСЖ».
Я очень благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо относились. Они показали свою заинтересованность, проявили внимание. Я благодарен за это, и сейчас очень счастлив.
Да, были другие предложения, однако мы довольно быстро договорились с «ПСЖ». Меня привлек проект, футболисты, уровень команды. Все эти составляющие облегчили переговоры», – сказал 34-летний аргентинец.
- Месси заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
- До этого аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
- В составе парижан форвард забил 1 гол в 5 матчах.
Источник: Marca