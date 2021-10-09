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Месси: «У меня были предложения не только от «ПСЖ»

9 октября 2021, 14:19
11

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Барселоны» в парижский клуб.

«Когда «Барса» объявила, что я не могу остаться в команде, то я начал думать, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб. У меня было несколько предложений, в том числе от «ПСЖ».

Я очень благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо относились. Они показали свою заинтересованность, проявили внимание. Я благодарен за это, и сейчас очень счастлив.

Да, были другие предложения, однако мы довольно быстро договорились с «ПСЖ». Меня привлек проект, футболисты, уровень команды. Все эти составляющие облегчили переговоры», – сказал 34-летний аргентинец.

  • Месси заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
  • До этого аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
  • В составе парижан форвард забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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Антибиотик
1633779696
Ну, так это и не какой-нибудь Смолов, чтобы на него не было предложений. И так все понятно. Зачем такие красивые и пустые слова? Вот если бы Месси вместо ПСЖ выбрал какой-то середнячок, пусть даже и из основной пятерки чемпионатов, то это был бы поступок. А так тупо все ради денег и очередного престижного клуба. Не в коем случае не осуждаю, просто задолбали эти пустые слова. Герой, блин.
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Decorhome
1633780195
От Спартака например
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dabo96
1633784981
Как ваши ставки ребята? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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sochi-2013
1633789124
Во они теперь мессы служат, что "счастье" ПСЖ досталось.
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Dr.Metal
1633789243
Ну еще МС, больше богатых арабов нет, хотя возможно он мечтал перейти в Ньюкасл )))
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portero
1633795853
мы верим , что от ПСЖ было самое вкусное. Да и попроще в ПСЖ, чем в АПЛ...
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Zubo
1633797812
Жаль что вариант с Зенитом не прошел
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Psih86
1633801663
МС точно отлетал после подписания Грилиша, плюс на радаре был Рон, остаётся только Челси, у других денег не хватило бы, или аля Ньюкасл но это естественно не интересно. В ПСЖ друзья есть, денег не мало, поэтому все очевидно и это не АПЛ, хотя там было бы самое то!!!
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