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    Аршавин – о победе России над Словакией: «Не матч, а трагедия для обеих команд»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о результате матча отбора ЧМ-2022 против Словакии.

    «Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.

    Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1248

      vmonomah17 10 минут назад

      Трагедией была выездная игра сборной со словенией на стыках к чм

      0
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      Рейтинг: +367

      mik1954 12 минут назад

      Кроме мата нет слов, чтобы охарактеризовать игру этой сборной, компании колченогих неумех, не способных ни принять мяч ни отдать передачу, а уж про быстрое мышление и говорить смысла нет. И за что они "борятся " за выход на чемпионат, т.е. за очередной позор, уродцы...

      0
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      Рейтинг: +3949

      Semenycch 18 минут назад

      Странная ситуация. При другом тренере, а не при идиоте Карпине, наша сборная доминировала недавно в матче с чехами в гостях, но проиграла, сейчас же идиот таким образом подготовил команду и такой состав выставил, что чехи полностью и абсолютно доминировали на поле в России, но в итоге проиграли.

      1
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      Рейтинг: +11

      Вайвайнах > Semenycch 16 минут назад

      При чем тут чехи?

      0
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      Рейтинг: +9153

      ivany4 > Semenycch 1 минуту назад

      Рассуждения идиота!!!
      Лекарства забыл принять?!

      0
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      Рейтинг: +881

      Блямба 35 минут назад

      Очень чёткая формулировка.

      5
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      Рейтинг: +25523

      Боцман59rus 38 минут назад

      _ жаль Стогниенко, мы переключить могли, а ему эттоо комментировать нужно было, все фамилии бедняга перепутал.
      Надеюсь накатил вечерком и забыл, как страшный сон>)))

      2
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      Рейтинг: +2852

      CSKA57 41 минуту назад

      Для России - это трагикомедия!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25368

      silver29 42 минуты назад

      кастрированный, это твои ожидания и проблемы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +881

      Блямба > silver29 33 минуты назад

      Вы бы своих"некастрированных" горцев словам гимна научили,глядишь и дело бы пошло.

      4
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      Рейтинг: +25368

      silver29 > Блямба 30 минут назад

      "мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи....." (с)

      2
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      Рейтинг: +25523

      Боцман59rus > Блямба 27 минут назад

      _ никогда не думал, что пение гимна это показатель патриотичности и свермотивации, каждый настраивается по своему. Очень глупо этим оперировть и упрекать игоков>)))

      2
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      Рейтинг: +892

      Taps 46 минут назад

      Жалкая убогая игра.
      Как ни тасуй состав, толку в ближайшие годы не будет.

      1
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > Taps 36 минут назад

      Какой игры можно ждать от нашей сборной, если ВСЕ игроки откровенно выдыхаются к середине первого тайма? Они физикой на тренировках занимаются? Или только бухают? Что толку от перетасовки состава, если наши игроки стоят на поле, а игроки соперника бегают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25523

      Боцман59rus > Cleaner 25 минут назад

      _ просто мы уже на вершине, там с кислородом не очень)))

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