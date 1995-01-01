Аршавин – о победе России над Словакией: «Не матч, а трагедия для обеих команд»

Трагедией была выездная игра сборной со словенией на стыках к чм
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о результате матча отбора ЧМ-2022 против Словакии.
«Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.
Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», – сказал Аршавин.
- Россия победила Словакию со счетом 1:0.
- Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.