Аршавин – о победе России над Словакией: «Не матч, а трагедия для обеих команд»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о результате матча отбора ЧМ-2022 против Словакии.

«Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.

Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», – сказал Аршавин.