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  • Аршавин – о победе России над Словакией: «Не матч, а трагедия для обеих команд»

Аршавин – о победе России над Словакией: «Не матч, а трагедия для обеих команд»

9 октября 2021, 11:17
28

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о результате матча отбора ЧМ-2022 против Словакии.

«Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч – парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.

Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Аршавин Андрей
Комментарии (28)
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CSKA57
1633768549
Для России - это трагикомедия!
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Боцман59rus
1633768743
_ жаль Стогниенко, мы переключить могли, а ему эттоо комментировать нужно было, все фамилии бедняга перепутал. Надеюсь накатил вечерком и забыл, как страшный сон>)))
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Блямба
1633768907
Очень чёткая формулировка.
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vmonomah17
1633770410
Трагедией была выездная игра сборной со словенией на стыках к чм
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ivany4
1633771092
Ты то куда лезешь. Жуй чипсы, ты свое уже сказал. Это наши проблемы и наши ожидания.
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Vitaga
1633772957
всё по делу сказал. оно так и было. наших возили но привезли себе. результат отличный для этой сборной. и с таким составом это действительно выдающийся итог. и парадоксальный в тоже время
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Из Твери Леха
1633773132
И не поспоришь.
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Fusballer
1633773430
Это результат правления питерских в футболе и не только.
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Вомбат
1633774258
Аршавин прав, что такая победа трагична, но главного -- что делать -- он не сказал. Я не эксперт в футболе, но помню критику Лобановского, когда тот объяснял провал Симоняна на посту главного тренера сборной СССР. Напомню, что тогда ушло поколение Мунтяна-Колотова-Федотова-Ловчева-Онищенко-Хурцилавы, Блохин был травмирован, а поколение Гаврилова-Черенкова-Родионова-Кипиани-Чивадзе еще не заявило о себе. Симонян надергал лучших, как ему казалось игроков, из всех клубов. В сборной играли неподходящие друг другу, как партнеры, Чесноков, Назаренко, Гоцманов, Минаев, Долматов и прочие. И сборная впервые в истории провалила и отбор к ЧМ 1978 и отбор к ЧА 1980. Лобановский тогда написал: "Если в стране нет перворазрядных игроков, которые сразу чувствуют друг друга, то нет смысла набирать лучших из второразрядных. Они не успеют сыграться. Надо делать ставку на клубные связки". Карпин, как тренер без собственных тренерских идей, должен был бы по крайней мере следовать этому совету, а не идти по пути Симоняна. Но Карпин слишком упертый, чтобы следовать чьим-то советам.
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Decorhome
1633774461
Очень хорошо сказал. Молодец
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