Определены десять претендентов на приз Копы как лучшему молодому игроку года

Французский журнал France Football обнародовал список претендентов на приз имени Раймона Копы. Он вручается лучшему молодому игроку года (не старше 21 года). Список следующий.

Джуд Беллингем («Боруссия» Д);

Жереми Доку («Ренн»);

Райан Гравенберх («Аякс»);

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);

Нуно Мендеш («ПСЖ»);

Джамал Мусиала («Бавария»);

Педри («Барселона»);

Джованни Рейна («Боруссия»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Флориан Вирц («Байер»).

Here are the 10 nominees for the #tropheekopa pic.twitter.com/x8RCTCmoqS