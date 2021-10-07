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  • Кузяев: «Если Карпин мне предложит стать капитаном, то я соглашусь»

Кузяев: «Если Карпин мне предложит стать капитаном, то я соглашусь»

7 октября 2021, 21:24
17

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил о готовности стать капитаном национальной команды в матче седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

– Будешь ли ты завтра капитаном, раз пришел на пресс-конференцию?

– У нас в команде так заведено, что все капитаны и все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если Валерий Георгиевич мне завтра предложит стать капитаном, то я соглашусь.

– Все видят, что у тебя синяк и рассечение. Что случилось?

– На вчерашней тренировке произошло столкновение со Смоловым. После этого я прошел многие тесты, обследования. Противопоказаний к тренировкам и игре нет. Просто ушиб.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Кузяев Далер
Комментарии (17)
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Иван Петров 1986
1633631457
Страна не пуганых идиотов.
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Dr.Metal
1633631578
Все уже с ума сошли. Давайте 11 капитанов сделаем и 8 вратарей в сборную возьмём. А Карпину майора дать
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portero
1633631638
Далер это не главное, в этой сборной главное не получить травму, ты очень долго форму набирал, после травмы...
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Shamil79
1633632004
Карпин хитрый...по очереди всех назначает
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Plyash
1633633978
Кузяеву капитанская повязка в самый раз будет.Играет всегда ровненько,стабильно - заслужил,это точно.
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Форвард 79
1633634623
Ребят, а кто еще небыл капитаном?
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R_a_i_n
1633636476
Мне пох кто будет капитаном, мне нужно 2 победы в 2 матчах. Точка.
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KLINSI
1633638212
Пофиг. Лишь бы не Анон маасковский.
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Hektor 84
1633638873
Как так ? Шлюпе перейдешь дорогу? А то все боятся после шлюпы одевать повязку. Повязка кочует от одного к другому.
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Andrew01
1633678746
Ты то куда? сначала надо стать лидером и примером для других в команде, быть лучшим игроком, а потом уже думать о капитанстве. Как видится, для многих это просто повязка, а не честь и символ чего-то большего, чем просто само слово Капитан.
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