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    Кузяев: «Если Карпин мне предложит стать капитаном, то я соглашусь»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил о готовности стать капитаном национальной команды в матче седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

    – Будешь ли ты завтра капитаном, раз пришел на пресс-конференцию?

    – У нас в команде так заведено, что все капитаны и все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если Валерий Георгиевич мне завтра предложит стать капитаном, то я соглашусь.

    – Все видят, что у тебя синяк и рассечение. Что случилось?

    – На вчерашней тренировке произошло столкновение со Смоловым. После этого я прошел многие тесты, обследования. Противопоказаний к тренировкам и игре нет. Просто ушиб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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