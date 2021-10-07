Кузяев: «Если Карпин мне предложит стать капитаном, то я соглашусь»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил о готовности стать капитаном национальной команды в матче седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

– Будешь ли ты завтра капитаном, раз пришел на пресс-конференцию?

– У нас в команде так заведено, что все капитаны и все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если Валерий Георгиевич мне завтра предложит стать капитаном, то я соглашусь.

– Все видят, что у тебя синяк и рассечение. Что случилось?

– На вчерашней тренировке произошло столкновение со Смоловым. После этого я прошел многие тесты, обследования. Противопоказаний к тренировкам и игре нет. Просто ушиб.