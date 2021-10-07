Карпин – о Словакии: «Сильные стороны соперника понятны. Добротная команда европейского уровня»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.
«Смотрели игру, которую провели в Словакии. Было интересно посмотреть, проанализировали. Не скажу, что конкретно выделили, но выводы сделали. Сильные стороны соперника понятны. Хорошая и добротная команда европейского уровня.
Мы никого не сильнее и не слабее. Самая опасная сторона – стандарты. На стандартах много создают, забивают. Надо внимательно отнестись. Давление одинаковое. У нас задача стоит не второе место занять, а попытаться выйти напрямую. Для этого надо попытаться выиграть все игры. Давление одинаковое», – сказал Карпин.
- Россия примет Словакию в пятницу, 8 октября, в Казани.
- Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Чемпионат»