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  • Карпин – о Словакии: «Сильные стороны соперника понятны. Добротная команда европейского уровня»

Карпин – о Словакии: «Сильные стороны соперника понятны. Добротная команда европейского уровня»

7 октября 2021, 20:57
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

«Смотрели игру, которую провели в Словакии. Было интересно посмотреть, проанализировали. Не скажу, что конкретно выделили, но выводы сделали. Сильные стороны соперника понятны. Хорошая и добротная команда европейского уровня.

Мы никого не сильнее и не слабее. Самая опасная сторона – стандарты. На стандартах много создают, забивают. Надо внимательно отнестись. Давление одинаковое. У нас задача стоит не второе место занять, а попытаться выйти напрямую. Для этого надо попытаться выиграть все игры. Давление одинаковое», – сказал Карпин.

  • Россия примет Словакию в пятницу, 8 октября, в Казани.
  • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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portero
1633632232
Удачи Валера, смотри не надорвись и игроков не сломай, они же у нас нежные, не привыкли по полной пахать....
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житель СПб
1633638055
Ну если Словакия - хорошая команда европейского уровня....То с нами все понятно.
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zigbert
1633713698
Команда опытная. Почти все футболисты играют за границей. Но играть с ними все таки можно. Удачи!
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