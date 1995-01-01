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    Карпин – о Словакии: «Сильные стороны соперника понятны. Добротная команда европейского уровня»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.

    «Смотрели игру, которую провели в Словакии. Было интересно посмотреть, проанализировали. Не скажу, что конкретно выделили, но выводы сделали. Сильные стороны соперника понятны. Хорошая и добротная команда европейского уровня.

    Мы никого не сильнее и не слабее. Самая опасная сторона – стандарты. На стандартах много создают, забивают. Надо внимательно отнестись. Давление одинаковое. У нас задача стоит не второе место занять, а попытаться выйти напрямую. Для этого надо попытаться выиграть все игры. Давление одинаковое», – сказал Карпин.

    • Россия примет Словакию в пятницу, 8 октября, в Казани.
    • Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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