Шварц: «Вы ошибаетесь, если думаете, что отмена лимита перевернет ситуацию в российском футболе»

Сейчас как всегда в очередной раз набегут одаренные диванные специалисты, скажут что Шварц ничего не понимает в футболе и надо слушать их популистские идеи, когда ничего не надо делать для развития детского футбола, а просто лимит отменить и всё ))
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
– Что скажете об идее убрать лимит на легионеров?
– Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа.
Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России.
Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.
– Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, открыв их не только для «Динамо», но и для сборной России. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?
– Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет.
Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде – будешь играть. Показываешь себя на тренировках – будешь играть.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.