Шварц: «Вы ошибаетесь, если думаете, что отмена лимита перевернет ситуацию в российском футболе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

– Что скажете об идее убрать лимит на легионеров?

– Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа.

Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России.

Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

– Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, открыв их не только для «Динамо», но и для сборной России. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?

– Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет.

Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде – будешь играть. Показываешь себя на тренировках – будешь играть.