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    Шварц: «Вы ошибаетесь, если думаете, что отмена лимита перевернет ситуацию в российском футболе»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    – Что скажете об идее убрать лимит на легионеров?

    – Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа.

    Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России.

    Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

    – Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, открыв их не только для «Динамо», но и для сборной России. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?

    – Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет.

    Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде – будешь играть. Показываешь себя на тренировках – будешь играть.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7447

      FanatSerj 34 минуты назад

      Сейчас как всегда в очередной раз набегут одаренные диванные специалисты, скажут что Шварц ничего не понимает в футболе и надо слушать их популистские идеи, когда ничего не надо делать для развития детского футбола, а просто лимит отменить и всё ))

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      Рейтинг: +315

      КаДеС 39 минут назад

      Правильно. Очень узко мыслить, что отмена лимита спасёт наш футбол. Навезут африканцев за бусы (агенты тоже будут счастливы, когда отладят эту схему). А если сделать ограничения по ввозу иностранцев (типа, игры за сборную, уровень чемпа и игр за клуб), то можем лишиться таких как Клоудиньо.
      Тут нужен комплексный подход, а отмена лимита в нём далеко не на первых местах, может даже и с лимитом можно сделать хорошо.
      В первую очередь надо заняться школами, детскими тренерами, системами мотивации за качественных молодых игроков. Ну и важно с вопросом коррупции на уровне детского и юношеского футбола разобраться

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      Рейтинг: +1060

      ab15488 52 минуты назад

      Шварц, как и многие, говорит правильные вещи. Германия, в свое время, дофига сделала для развития детского футбола и сейчас пожинает заслуженные плоды. Проблема в том, что при нашем уровне неподконтрольной коррупции в РФС деньги никогда не будут расходоваться по назначению и все слова, увы, останутся словами с лимитом или без.

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