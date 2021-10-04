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  • Шварц: «Вы ошибаетесь, если думаете, что отмена лимита перевернет ситуацию в российском футболе»

Шварц: «Вы ошибаетесь, если думаете, что отмена лимита перевернет ситуацию в российском футболе»

4 октября 2021, 10:26
7

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

– Что скажете об идее убрать лимит на легионеров?

– Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа.

Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России.

Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

– Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, открыв их не только для «Динамо», но и для сборной России. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?

– Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет.

Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде – будешь играть. Показываешь себя на тренировках – будешь играть.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (7)
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ab15488
1633340047
Шварц, как и многие, говорит правильные вещи. Германия, в свое время, дофига сделала для развития детского футбола и сейчас пожинает заслуженные плоды. Проблема в том, что при нашем уровне неподконтрольной коррупции в РФС деньги никогда не будут расходоваться по назначению и все слова, увы, останутся словами с лимитом или без.
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КаДеС
1633340844
Правильно. Очень узко мыслить, что отмена лимита спасёт наш футбол. Навезут африканцев за бусы (агенты тоже будут счастливы, когда отладят эту схему). А если сделать ограничения по ввозу иностранцев (типа, игры за сборную, уровень чемпа и игр за клуб), то можем лишиться таких как Клоудиньо. Тут нужен комплексный подход, а отмена лимита в нём далеко не на первых местах, может даже и с лимитом можно сделать хорошо. В первую очередь надо заняться школами, детскими тренерами, системами мотивации за качественных молодых игроков. Ну и важно с вопросом коррупции на уровне детского и юношеского футбола разобраться
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FanatSerj
1633341161
Сейчас как всегда в очередной раз набегут одаренные диванные специалисты, скажут что Шварц ничего не понимает в футболе и надо слушать их популистские идеи, когда ничего не надо делать для развития детского футбола, а просто лимит отменить и всё ))
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sochi-2013
1633345771
Нашелся кто-то здравомыслящий и не повязанный коррупционными связями! Только, после этого, как бы он раньше Николича РПЛ не покинул.
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Форвард 79
1633355445
Согласен на все 100! Если лимит убрать совсем, то стимул подтягивать к составу местных футболистов будет отсутствовать во приоре. Гораздо проще будет валом скупать низкосортных, но уже более менее готовых легов
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Hektor 84
1633373912
Не перевернет, но поспособствует этому.
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