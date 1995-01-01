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    Чернов – о победе над «Динамо»: «Крыльям Советов» комфортно с командами, играющими в атаку»

    Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался после победы над «Динамо» (1:0) в десятом туре РПЛ. По мнению футболиста, самарцам удобен тактический рисунок москвичей.

    «Всегда приятно играть с сильными соперниками – в таких матчах можно проверить как себя, так и свой уровень. Нам комфортно играть с командами, которые играют в атаку. Да мы и сами любим играть в атаку. Думаю, болельщики получили удовольствие от матча.

    В прошлой игре с «Зенитом», когда повели в счете, хотели сыграть более организованно в обороне. Но в итоге уступили. Сейчас же нам были необходимы очки. Смотрели матч «Нижнего»: они выиграли, поэтому нужно было догонять.

    Мы разобрали сильные и слабые стороны «Динамо». Сегодня показали ту игру, которую хочет видеть тренерский штаб. По игре и самоотдаче вопросов к ребятам быть не может. У нас вообще матчи с лидерами похожи друг на друга: забиваем первыми, но, к сожалению, не всегда получается удержать преимущество», – сказал Чернов.

    • «Крылья Советов» поднялись на десятое место, догнав «Спартак».
    • Самарцы победили «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.
    • Впереди пауза на матчи сборных.

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    Источник: «Чемпионат»

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