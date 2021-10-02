Шварц: «В матче с «Крыльями Советов» «Динамо» потеряло концентрацию и тактическую стройность»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подытожил матч десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Он констатировал утрату тактического рисунка.

«До пропущенного гола мы достаточно хорошо играли, действовали агрессивно, создавали моменты. К сожалению, пропустили гол в контратаке, после чего могли сравнять счeт.

После 60-й минуты мы потеряли концентрацию и тактическую стройность, особенно при владении мячом. И у нас уже не было моментов, в которых мы могли бы выправить игру», – сказал немец.