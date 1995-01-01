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    Шварц: «В матче с «Крыльями Советов» «Динамо» потеряло концентрацию и тактическую стройность»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подытожил матч десятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Он констатировал утрату тактического рисунка.

    «До пропущенного гола мы достаточно хорошо играли, действовали агрессивно, создавали моменты. К сожалению, пропустили гол в контратаке, после чего могли сравнять счeт.

    После 60-й минуты мы потеряли концентрацию и тактическую стройность, особенно при владении мячом. И у нас уже не было моментов, в которых мы могли бы выправить игру», – сказал немец.

    • «Динамо» осталось на 2-м месте.
    • «Крылья Советов» поднялись на десятое место, догнав «Спартак».
    • Самарцы победили «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13434

      paracetamol 54 минуты назад

      Разнесли ментов как дешевок Крылышки. Были бы поопытнее, счет стал бы неприличным!

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      Рейтинг: +2455

      yorgenbarenz 1 час назад

      С Крыльями у многих в этом сезоне потеряется "тактическая стройность".

      0
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      Рейтинг: +10624

      житель СПб 1 час назад

      Шварцу надо думать - что-то прибавлять, менять тактику... Сегодня имеемого творческого потенциала не хватило.

      1
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      Рейтинг: +17261

      DVOK68 1 час назад

      А ты как хотел?Чтобы все расступались перед молодняком,пусть и талантливым?
      Прими очередную пилюлю)

      1
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      Рейтинг: +7837

      GoLenaStop 1 час назад

      КС получили результат из желания игроков победить, дисциплины и физподготовки.
      И - удачи тренерам КС!
      Хороший матч. Динамо опоздало...

      2
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      Рейтинг: +209

      bomilazdeshnii 2 часа назад

      А, по-моему, Осинькин тренер ничуть не хуже, чем, скажем, Семак. Он просто переиграл Шварца. У нас достаточно квалифицированных тренеров, но все равно иностранцы в моде!, а все бабки-"купи-продай".

      4
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      Рейтинг: +11876

      Hektor 84 > bomilazdeshnii 42 минуты назад

      А в чем Шварц хуже наших тренеров? Динамо в группе лидеров. Играет в современный футбол, автобус не выставляет. Молодежь развивает. Просто скамейка запасных короткая.

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      Рейтинг: +349

      111Hunter111 2 часа назад

      Вышли с настроением, сейчас шапками закидаем, команда импотентов.

      1
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      Рейтинг: +55

      33! 2 часа назад

      Памятуя о прошлом матче в кубке, ты сделал ставку на резвое начало - это можно понять. Но физика сейчас у динамовцев не на том уровне, чтобы долго так действовать. Сегодня на первые 20 хватило

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