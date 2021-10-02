Ибрагимович заранее отпраздновал 40-летие на базе «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил отметить свой день рождения на два дня раньше.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, швед захотел пригласить на празднование своего 40-летия не только партнеров по команде, но и весь персонал клуба.

Учитывая, что в субботу у многих работников будет выходной, а в воскресенье «Милану» играть на выезде с «Аталантой», форвард принял решение о переносе торжества с 3 на 1 октября.