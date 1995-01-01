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    Ибрагимович заранее отпраздновал 40-летие на базе «Милана»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил отметить свой день рождения на два дня раньше.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, швед захотел пригласить на празднование своего 40-летия не только партнеров по команде, но и весь персонал клуба.

    Учитывая, что в субботу у многих работников будет выходной, а в воскресенье «Милану» играть на выезде с «Аталантой», форвард принял решение о переносе торжества с 3 на 1 октября.

    • Ибрагимович восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.
    • Из-за повреждения он не играет с 12 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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