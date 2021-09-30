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  • Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Лацио» и опустился на последнее место в группе

Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Лацио» и опустился на последнее место в группе

30 сентября 2021, 23:50
25

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях уступил «Лацио» со счетом 0:2.

Победу римлянам своими голами принесли Тома Башич и Патрик Габбарон.

Набрав три очка, «Лацио» поднялся на вторую строчку в группе ЛЕ. «Локо» теперь последний в квартете.

Лига Европы. Группа E. 2-й тур

Лацио (Италия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Башич, 13; 2:0 – Габбарон, 38.

«Лацио»: Стракоша, Лаццари (Моро, 74), Габбарон, Ачерби, Хюсай, Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Педро (Марушич, 74), Иммобиле (Мурики, 41), Андерсон.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Жемалетдинов (Лисакович, 82), Смолов, Анджорин (Петров, 82).

Предупреждения: Катальди, 41; Лаццари, 67 – Бека-Бека, 47; Рыбчинский, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лацио Локомотив
Комментарии (25)
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slavа0508
1633035217
Сочувствую болельщикам Локо . не получился сегодня на вашей улице праздник . как у нас ...но шансы ещё есть.желаю победы над Турками ..
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Cromathaar
1633035788
Когда не хватает мастерства должно быть хотя бы желание. Как-то даже жаль, что Крылья кубок не выиграли.
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Nesterenko
1633035852
Ужасная и унылая игра Локо, особенно после перерыва, не было никакого желания у игроков хотя бы что то изменить. Позорная игра, с таким то составом. Ну а Спартак и Зенит с победой!!
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Loko_Roma
1633036350
Проиграли до выхода на поле, иначе такую пассивность ничем не обьяснить
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сутулая собака и лисы
1633036696
ну 2 из 3 победы, давно такого не было урожайного тура. боюсь и не скоро будет(
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PAREVG.
1633036752
Смотрел только второй тайм. более безвольного Локо давно не видел.
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Plyash
1633036780
Ребята,не теряйте оптимизма,игр ещё предостаточно,надо собраться.Удачи.
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ААМ
1633060732
Похоже наш паровоз не на запасном пути, а в тупике.
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portero
1633066453
Как там московский мальчик,лентяй Смолов, силы берег на РПЛ, там проще, если что и судейки помогут...
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житель СПб
1633066776
Спартак хотел играть (во 2 тайме) - и выиграл! Локо, судя по всему, играть не хотел. Результат очевиден.
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