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    Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Лацио» и опустился на последнее место в группе

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях уступил «Лацио» со счетом 0:2.

    Победу римлянам своими голами принесли Тома Башич и Патрик Габбарон.

    Набрав три очка, «Лацио» поднялся на вторую строчку в группе ЛЕ. «Локо» теперь последний в квартете.

    Лига Европы. Группа E. 2-й тур

    Лацио (Италия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Башич, 13; 2:0 – Габбарон, 38.

    «Лацио»: Стракоша, Лаццари (Моро, 74), Габбарон, Ачерби, Хюсай, Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Педро (Марушич, 74), Иммобиле (Мурики, 41), Андерсон.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Жемалетдинов (Лисакович, 82), Смолов, Анджорин (Петров, 82).

    Предупреждения: Катальди, 41; Лаццари, 67 – Бека-Бека, 47; Рыбчинский, 90+1.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    30.09.2021 23:50
    Комментарии20
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      Рейтинг: +74

      Паровоз888 53 минуты назад

      ПОЗОРИЩЕ

      0
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      Рейтинг: +8341

      playsh 55 минут назад

      Ребята,не теряйте оптимизма,игр ещё предостаточно,надо собраться.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +3327

      PAREVG. 55 минут назад

      Смотрел только второй тайм. более безвольного Локо давно не видел.

      1
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      Рейтинг: +685

      сутулая собака и лисы 56 минут назад

      ну 2 из 3 победы, давно такого не было урожайного тура.
      боюсь и не скоро будет(

      1
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      Рейтинг: +1037

      Loko_Roma 1 час назад

      Проиграли до выхода на поле, иначе такую пассивность ничем не обьяснить

      2
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      Рейтинг: +13400

      paracetamol 1 час назад

      Мдя, не ожидал. А что делал наш супербомбардир Смолов?

      1
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      Рейтинг: +8341

      playsh > paracetamol 57 минут назад

      ...на дровнях обновлял свой путь...

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      Рейтинг: +2960

      Nesterenko 1 час назад

      Ужасная и унылая игра Локо, особенно после перерыва, не было никакого желания у игроков хотя бы что то изменить. Позорная игра, с таким то составом.
      Ну а Спартак и Зенит с победой!!

      3
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      Рейтинг: +17098

      derrik2000 1 час назад

      Из-за некоторых дел смотрел только где-то последние полчаса 2-го тайма.
      Увидел вариации на библейскую тему "Избиение младенцев".
      Игроки Лацио играли в своё удовольствие, а паровозы - мучались совершенно без энтузиазма.
      Узрел, что в воротах опять недобразилец и как-то погрустнел.
      А уже потом 1-й гол в ворота Локо посмотрел.
      Чё молодого-то, так прекрасно себя проявившего в последнем матче в ЧР, Николич не поставил?
      Хуже бы точно не было.

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      Рейтинг: +684

      Cromathaar 1 час назад

      Когда не хватает мастерства должно быть хотя бы желание. Как-то даже жаль, что Крылья кубок не выиграли.

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      Рейтинг: +13812

      KLIM777 1 час назад

      Когда два дна теряют мяч в первом тайме на правом фланге просто так мяч, то дальше ничего не может быть

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