Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Лацио» и опустился на последнее место в группе

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях уступил «Лацио» со счетом 0:2.

Победу римлянам своими голами принесли Тома Башич и Патрик Габбарон.

Набрав три очка, «Лацио» поднялся на вторую строчку в группе ЛЕ. «Локо» теперь последний в квартете.

Лига Европы. Группа E. 2-й тур

Лацио (Италия) – Локомотив (Россия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Башич, 13; 2:0 – Габбарон, 38.

«Лацио»: Стракоша, Лаццари (Моро, 74), Габбарон, Ачерби, Хюсай, Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Педро (Марушич, 74), Иммобиле (Мурики, 41), Андерсон.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Жемалетдинов (Лисакович, 82), Смолов, Анджорин (Петров, 82).

Предупреждения: Катальди, 41; Лаццари, 67 – Бека-Бека, 47; Рыбчинский, 90+1.

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