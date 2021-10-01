Лацио - Локомотив

"Круто"....
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|6
|3
|3
|0
|7:3
|+4
|12
|2.
|Лацио
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Марсель
|6
|1
|4
|1
|6:7
|-1
|7
|4.
|Локомотив
|6
|0
|2
|4
|2:9
|-7
|2
Этот состав Локо собрал за три месяца, о каком результате можно говорить за столь короткое время,тем более играют против сильно соперника
Лацио раскатывает Локо как мальчишек, столько Лацио не забивает,
что просто ужас. Играет так, словно издевается над Локомотивом.
Гилерме в своем репертуаре, без пропуска простых голов не может.
Московский Лохомотив!!!