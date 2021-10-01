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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Лацио - Локомотив

30.09.2021, Четверг, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 2 тур Лацио - Локомотив
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Марсель 6 1 4 1 6:7 -1 7
4. Локомотив 6 0 2 4 2:9 -7 2
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 1 октября 2021, 15:54

    "Круто"....

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    Рейтинг: +199

    Arturashvilli 30 сентября 2021, 23:51

    Этот состав Локо собрал за три месяца, о каком результате можно говорить за столь короткое время,тем более играют против сильно соперника

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 сентября 2021, 23:42

    Лацио раскатывает Локо как мальчишек, столько Лацио не забивает,
    что просто ужас. Играет так, словно издевается над Локомотивом.

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 30 сентября 2021, 23:02

    По ходу второго чуда сегодня не случится... А жаль!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 сентября 2021, 22:48

    Гилерме в своем репертуаре, без пропуска простых голов не может.

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 30 сентября 2021, 22:43

    Московский Лохомотив!!!

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    Рейтинг: +2379

    Январь 59 30 сентября 2021, 22:42

    Очень жаль. Видимо тут уже все решено.

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 30 сентября 2021, 22:42

    Многовато для 1-го тайма. Лацио пешком проходит защиту Локо.

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    Рейтинг: +1414

    Atom2020 30 сентября 2021, 22:39

    Гиля вместе с Пупсом лягушек что ли сегодня наелись?

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 30 сентября 2021, 22:39

    Эх ка так то((

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