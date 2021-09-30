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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Локомотив
Лацио - Локомотив: обзор матча 30 сентября 2021
Лацио
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
13'
Т. Башич
38'
Патрик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Локомотив
90'
+1
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
82'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Лаццари
74'
Замена
А. Марушич
️️️️
Педро
74'
72'
Замена
Д. Керк
️️️️
К. Марадишвили
Желтая карточка
М. Лаццари
67'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
60'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Л. Альберто
60'
47'
Желтая карточка
А. Бека-Бека
Желтая карточка
Д. Катальди
41'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
41'
Травма
Ч. Иммобиле
40'
ГОЛ! 2:0!
Патрик
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Башич
Пас отдал
Педро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Тома Башич
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Пабло
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Стракоша
4
Хюсай
15
Ачерби
4
Патрик
29
Лаццари
19
Башич
32
Катальди
18
Альберто
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
2-1-3-2-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
23
Пабло
6
Баринов
25
Куликов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
18
Анджорин
90
Смолов
9
Педро
77
Марушич
77
Марушич
9
Педро
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
29
Лаццари
18
Моро
18
Моро
29
Лаццари
22
Марадишвили
9
Керк
9
Керк
22
Марадишвили
10
Жемалетдинов
99
Лисакович
99
Лисакович
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Лацио
Локомотив
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Лацио - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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