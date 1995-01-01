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    Доннарумма: «Я несчастлив в «ПСЖ»? Смеюсь, когда читаю всю эту чушь»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию, что чувствует себя в Париже несчастливо. Накануне итальянец дебютировал в Лиге чемпионов.

    «Я несчастлив в «ПСЖ»? Смеюсь, когда читаю всю эту чушь. Я счастлив. Играть с этими чемпионами – невероятно.

    Моя мечта сбылась: я дебютировал в Лиге чемпионов. Хочу поблагодарить своих близких. У меня невероятная семья», – сказал Доннарумма.

    • Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.
    • До лета он выступал за «Милан».
    • В сезоне Лиги 1 вратарь провел 2 матча, пропустил гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GFFN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      adekvat0726 1 час назад

      Без вопросов классно сыграл этот матч

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