Доннарумма: «Я несчастлив в «ПСЖ»? Смеюсь, когда читаю всю эту чушь»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию, что чувствует себя в Париже несчастливо. Накануне итальянец дебютировал в Лиге чемпионов.

«Я несчастлив в «ПСЖ»? Смеюсь, когда читаю всю эту чушь. Я счастлив. Играть с этими чемпионами – невероятно.

Моя мечта сбылась: я дебютировал в Лиге чемпионов. Хочу поблагодарить своих близких. У меня невероятная семья», – сказал Доннарумма.