Доннарумма: «Я несчастлив в «ПСЖ»? Смеюсь, когда читаю всю эту чушь»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию, что чувствует себя в Париже несчастливо. Накануне итальянец дебютировал в Лиге чемпионов.
«Я несчастлив в «ПСЖ»? Смеюсь, когда читаю всю эту чушь. Я счастлив. Играть с этими чемпионами – невероятно.
Моя мечта сбылась: я дебютировал в Лиге чемпионов. Хочу поблагодарить своих близких. У меня невероятная семья», – сказал Доннарумма.
- Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.
- До лета он выступал за «Милан».
- В сезоне Лиги 1 вратарь провел 2 матча, пропустил гол.
Источник: GFFN