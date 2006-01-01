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    Corriere della Sera: Доннарумма несчастлив в «ПСЖ»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в команде.

    По информации Corriere della Sera, из-за отсутствия игровой практики итальянец чувствует себя некомфортно в новом клубе.

    Лучший игрок Евро-2020 надеялся получить шанс от тренерского штаба, однако его конкурент Кейлор Навас пользуется поддержкой латиноамериканских партнеров по команде, с которыми Маурисио Почеттино не хочет портить отношения.

    Аргентинский специалист вообще не нуждался в новом голкипере, однако спортивный директор клуба Леонардо все равно подписал Доннарумму.

    • В этом сезоне воспитанник «Милана» провел 2 матча и пропустил 1 гол.
    • Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      lexxei4 27 минут назад

      А мог бы стать для Милана как Тотти для Рима

      0
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      Рейтинг: +14393

      Garrincha58 35 минут назад

      и чё рванул во Францию ведь серия А намного престижней и сильней да и Милан гранд европейского футбола, а ПСЖ всего лишь денежный мешок ничего не выигрывавший в Европе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29442

      oyabun 36 минут назад

      Непонятно зачем такой голкипер как Доннарума переходил в клуб, где с большой долей вероятности был бы только запасным вратарем?

      1
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      Рейтинг: +21574

      bset 39 минут назад

      Единственный комментарий, который здесь можно оставить: Ахахахахахаха

      0
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