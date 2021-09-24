Corriere della Sera: Доннарумма несчастлив в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в команде.
По информации Corriere della Sera, из-за отсутствия игровой практики итальянец чувствует себя некомфортно в новом клубе.
Лучший игрок Евро-2020 надеялся получить шанс от тренерского штаба, однако его конкурент Кейлор Навас пользуется поддержкой латиноамериканских партнеров по команде, с которыми Маурисио Почеттино не хочет портить отношения.
Аргентинский специалист вообще не нуждался в новом голкипере, однако спортивный директор клуба Леонардо все равно подписал Доннарумму.
- В этом сезоне воспитанник «Милана» провел 2 матча и пропустил 1 гол.
- Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.
Источник: Corriere della Sera