Лещук, Захарян, Грулев – в старте «Динамо»; Самошников, Хвича, Дрейер – в основе «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч 9-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Грулев.
Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Н'Жи, Игбун, Евгеньев, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Бакаев, Мусаев, Суриков, Онугха.
- Игра пройдет на «ВТБ Арене».
- Начало – в 14:00 мск.
Источник: РПЛ