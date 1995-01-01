Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Лещук, Захарян, Грулев – в старте «Динамо»; Самошников, Хвича, Дрейер – в основе «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч 9-го тура чемпионата России.

    «Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Грулев.

    Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Н'Жи, Игбун, Евгеньев, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Бакаев, Мусаев, Суриков, Онугха.

    • Игра пройдет на «ВТБ Арене».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:06
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2783

      ySS 20 минут назад

      Казань после сдачи игры гаспрому будет настроена.
      Много будет зависеть от нищеброда со свистком)
      Динамовцам удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      Sancho010365 33 минуты назад

      Хочется хорошей игры и справедливого результата. Пусть победит сильнейший, Зенит нельзя отпускать. После перерыва у Рубина что-то не ладится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      ПалкоВводецъ 38 минут назад

      Пора Рубину побеждать. А когда, если не сегодня? Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89671
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67613
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru