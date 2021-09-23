Баженов: «Мы у Карпина все были лохи, лошки, коряги. Иногда – конченные»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о манере общения с футболистами действующего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Все мы сейчас знаем, как Карпин воспитывает своих игроков. Шомуродову любит повторять, что он коряга и палка деревянная.

– Это нормально. А мы все лошки были. Лохи, лошки, коряги. Может быть, иногда – конченные. Это было не обидно – нормально. Это такое, может быть, форма общения.

С Георгичем в принципе всегда можно было поржать и повеселиться. Иногда можно было что-нибудь в ответку ляпнуть спокойно. Понимая, что он это воспримет адекватно, без каких-то санкций или будет смотреть на тебя.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.

Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.

Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.

Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»