Баженов: «Мы у Карпина все были лохи, лошки, коряги. Иногда – конченные»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о манере общения с футболистами действующего главного тренера сборной России Валерия Карпина.
– Все мы сейчас знаем, как Карпин воспитывает своих игроков. Шомуродову любит повторять, что он коряга и палка деревянная.
– Это нормально. А мы все лошки были. Лохи, лошки, коряги. Может быть, иногда – конченные. Это было не обидно – нормально. Это такое, может быть, форма общения.
С Георгичем в принципе всегда можно было поржать и повеселиться. Иногда можно было что-нибудь в ответку ляпнуть спокойно. Понимая, что он это воспримет адекватно, без каких-то санкций или будет смотреть на тебя.
- Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.
- Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.
- Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.
Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»