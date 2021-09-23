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    Баженов: «Мы у Карпина все были лохи, лошки, коряги. Иногда – конченные»

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о манере общения с футболистами действующего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    – Все мы сейчас знаем, как Карпин воспитывает своих игроков. Шомуродову любит повторять, что он коряга и палка деревянная.

    – Это нормально. А мы все лошки были. Лохи, лошки, коряги. Может быть, иногда – конченные. Это было не обидно – нормально. Это такое, может быть, форма общения.

    С Георгичем в принципе всегда можно было поржать и повеселиться. Иногда можно было что-нибудь в ответку ляпнуть спокойно. Понимая, что он это воспримет адекватно, без каких-то санкций или будет смотреть на тебя.

    • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.
    • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.
    • Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.

    Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»

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    Источник: Ютуб-канал «Sports Интервью»

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    23.09.2021 22:53
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vvv79 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4982

      maygli 1 час назад

      А что не так? Как есть, так и говорил. Ваша игра это подтверждает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9679

      alex1951 1 час назад

      Не дай бог ...Дзюба когда-нибудь в сборную попадет ......вот тогда
      посмеемся .....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7998

      playsh > alex1951 1 час назад

      У него ругательства будут,видимо,что-то типа :
      - ты что,безрукий...
      - зачем с больными руками на поле вышел...
      - устал правой,дрочи левой...

      2
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      ...
      Рейтинг: +9679

      alex1951 > playsh 1 час назад

      Ну тут да......тут простор для творчества,у Карпуши с этим не заржавеет.)))

      1
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      Рейтинг: +7998

      playsh 2 часа назад

      А разве он не прав? Вот ты,Баженов,это конченный - без вариантов.

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