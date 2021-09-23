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  • Баженов: «Мы у Карпина все были лохи, лошки, коряги. Иногда – конченные»

Баженов: «Мы у Карпина все были лохи, лошки, коряги. Иногда – конченные»

23 сентября 2021, 22:53
12

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о манере общения с футболистами действующего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Все мы сейчас знаем, как Карпин воспитывает своих игроков. Шомуродову любит повторять, что он коряга и палка деревянная.

– Это нормально. А мы все лошки были. Лохи, лошки, коряги. Может быть, иногда – конченные. Это было не обидно – нормально. Это такое, может быть, форма общения.

С Георгичем в принципе всегда можно было поржать и повеселиться. Иногда можно было что-нибудь в ответку ляпнуть спокойно. Понимая, что он это воспримет адекватно, без каких-то санкций или будет смотреть на тебя.

  • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом на начало сезона-2012/13.
  • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год. В 136 матчах он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.
  • Сейчас Баженов играет за «Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.

Баженов: «Если тебе Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он всегда с нами тренировался»

Источник: Ютуб-канал «Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Баженов Никита Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1632427100
А разве он не прав? Вот ты,Баженов,это конченный - без вариантов.
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alex1951
1632429010
Не дай бог ...Дзюба когда-нибудь в сборную попадет ......вот тогда посмеемся .....
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maygli
1632430179
А что не так? Как есть, так и говорил. Ваша игра это подтверждает.
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vvv79
1632431341
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Форвард 79
1632451395
Прям как в Газмясе)))
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vladimir-7
1632460214
Из-за всех откровений, Карпин спать не может, крутится как в ...
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алдан2014
1632461879
Ты то Баженов самый косой из нападающих
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semm
1632467637
это было бы прикольно, допустим, смешно если бы Валера мог общаться как то по другому; посмотрите на общение с журналистами - как будто, дворовый на коробке базарит. Но он не виноват в этом, рос он в такой среде и ещё в 90-х - издержки воспитания! Я не удивлюсь, если он и с любимой женой, наедине, применяет эти ласковые слова - такой он человек и он не изменится
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zigbert
1632492925
Такая уж у него черта характера. Но если Карпин сам не обижается на подобные приколы то это в порядке вещей.
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