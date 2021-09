Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги. Матчи этой стадии турнира пройдут на неделе, начинающейся с 25 октября.

«Челси» – «Саутгемптон»

«Арсенал» – «Лидс»

«Сток Сити» – «Брентфорд»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Лестер» – «Брайтон»

«Бернли» – «Тоттенхэм»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

«Престон» – «Ливерпуль»

