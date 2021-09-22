Первый тренер Дзюбы – о сборной: «Артем – не предатель. Он не хочет сидеть в тени Смолова»

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, прокомментировал решение футболиста отказаться от приглашения в сборную России.

«Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. Артем – харизматичная личность со всеми плюсами и минусами. Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.

Конечно, я верю, что он сможет вернуться в сборную после такого заявления. Однозначно. Не думаю, что Карпин позволит себе личное в отношении Артема – он такая же личность.

Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.

Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов – лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять», – сказал Шупляков.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России