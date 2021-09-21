Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Первый тренер Дзюбы – о сборной: «Артем – не предатель. Он не хочет сидеть в тени Смолова»

    Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, прокомментировал решение футболиста отказаться от приглашения в сборную России.

    «Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. Артем – харизматичная личность со всеми плюсами и минусами. Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.

    Конечно, я верю, что он сможет вернуться в сборную после такого заявления. Однозначно. Не думаю, что Карпин позволит себе личное в отношении Артема – он такая же личность.

    Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.

    Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов – лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять», – сказал Шупляков.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

    Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru