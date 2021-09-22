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  • Первый тренер Дзюбы – о сборной: «Артем – не предатель. Он не хочет сидеть в тени Смолова»

Первый тренер Дзюбы – о сборной: «Артем – не предатель. Он не хочет сидеть в тени Смолова»

22 сентября 2021, 00:59
13

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, прокомментировал решение футболиста отказаться от приглашения в сборную России.

«Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. Артем – харизматичная личность со всеми плюсами и минусами. Попадая в неприятные ситуации, он хвост не вешает.

Конечно, я верю, что он сможет вернуться в сборную после такого заявления. Однозначно. Не думаю, что Карпин позволит себе личное в отношении Артема – он такая же личность.

Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.

Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов – лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять», – сказал Шупляков.

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Дзюба пропустил сентябрьские матчи сборной по решению тренерского штаба.

Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (13)
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spam2009
1632274800
Он хочет теребонькать в тени Смолова
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vladimir-7
1632287959
Дзюба всё правильно сделал и ему видней как поступить. Да и хватит этот момент обсасывать, решение игрока есть и его надо принимать. Достаточно призывов: за Родину, за партию, за счастье народа.
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nik55
1632291643
Карпин ему дро-ить запрещает вот он и отказался
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paracetamol
1632292144
Это Смолов бледная тень Дзюбы!
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Бухбух
1632292408
Первый тренер Дзюбы: "Дзюба не знает слова "конкуренция", потому и отказался от вызова в сборную".
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SLADE2019
1632295955
Что об этом не красящем человека и футболиста поступке много говорить? Тренер его чудак конечно же, еще тот. Лучше бы на просторы не выходил. Зато у Карпина теперь руки свободны. Никто не скажет, что Дз не зовут в сборную по личным мотивам.
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Sergey9999
1632297550
Дзюба предатель Родины!
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jek718875
1632298210
Руки прочь от А.ДЗЮБЫ!!!у нас в стране свобода воля изъявления!
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spam2009
1632299384
Отказ Дзюбы - очень глупый ход с его стороны в плане того что якобы о конфликте забыли. Валера развел его как мальчика, вызвал несмотря ни на что. Этот же петух до сих пор помнит все. И мясные болелы тоже помнят и карманы и раздевалки. Теребоньмен олень
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aaaaahhhh
1632419269
от Смолова как от игрока тень на 20 см падает:))
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