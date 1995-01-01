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    Николич – о ничьей с «Уралом»: «Результатом недоволен. «Локомотиву» не хватило опыта»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Урала».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • «Локо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, «Урал» – 16-е.

    «Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жeстко, девять игроков за мяч боролись – и так большую часть матча.

    У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка.

    Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни один момент. В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру.

    У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта.

    В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около неe.

    Всe равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берeм сегодня только одно очко. Ничего, ещe одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше», – сказал Николич.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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