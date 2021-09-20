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  • Николич – о ничьей с «Уралом»: «Результатом недоволен. «Локомотиву» не хватило опыта»

Николич – о ничьей с «Уралом»: «Результатом недоволен. «Локомотиву» не хватило опыта»

20 сентября 2021, 20:59
3

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Урала».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • «Локо» занимает 3-е место в таблице РПЛ, «Урал» – 16-е.

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жeстко, девять игроков за мяч боролись – и так большую часть матча.

У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка.

Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни один момент. В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру.

У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта.

В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около неe.

Всe равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берeм сегодня только одно очко. Ничего, ещe одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше», – сказал Николич.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Николич Марко
Комментарии (3)
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bomilazdeshnii
1632162639
Что значит не хватило опыта?
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Князев
1632164641
Как такового прессинга я не увидел. Ф почему не смогли забить? Так сегодня на поле не было плеймекера.В любой спортивной игре должен быть распасовщик. На поле были хорошие футболисты, а пас обостряющий отдать было некому! Жемалетдинова не было, Мирончука не было, и Куликов появился только к финальному свистку. Волейбол без распасовщика не может быть, баскетбол то же. А вы думаете в футболе без распасовщика играть можно? Посмотрите на ведущие команды - везде есть кто может отдать голевой пас.
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sined1951
1632219570
Локо играл отвратительно. Первый там игроки Локо играли вальяжно, мол все равно когда ни будь забьём. В атаке допускали много брака, страдала игра в пас. Вопрос к тренеру: "Почему команда не применяет жесткий прессинг? Почему стремится играть только в контратаках?". Если команда претендует на высокие места, то должна играть разнообразно.
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