Главные новости дня. Кокорин сыграл впервые в сезоне, «Барселона» намерена купить Стерлинга

Серия А. «Аталанта» минимально победила «Салернитану», Миранчук отыграл первый тайм.

Дочь Пеле – об отце: «Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы».

Месси может заработать в «ПСЖ» 110 миллионов за 3 года.

«Барселона» хочет зимой подписать Стерлинга.

21-летний Агаларов из «Уфы» стал единоличным лидером в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Серия А. «Фиорентина» обыграла в гостях «Дженоа», Кокорин впервые в сезоне вышел на поле и получил карточку.

РПЛ. Гол Глушенкова помог «Крыльям Советов» добиться волевой победы над «Ростовом».

Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак», но не договорился с Федуном о цене.

РПЛ. «Краснодар» впервые с 2017 года победил «Ахмат» на его поле.

Бундеслига. «Бавария» забила семь безответных голов «Бохуму».