21-летний Агаларов из «Уфы» стал единоличным лидером в списке бомбардиров сезона РПЛ

Уфа комбинат по открытию и огранке талантов. Столько вполне достойных игроков для РФПЛ раскрыла. Агаларову желаю стать игроком топ-уровня с блестящей европейской карьерой! А пока приносить больше побед клубу Уфа.
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов оформил дубль в матче восьмого тура РПЛ против «Химок» (3:2).
Для него эти голы стали седьмым и восьмым в текущем чемпионате.
21-летний футболист единолично лидирует в списке лучших бомбардиров первенства-2021/22.
- Агаларов – воспитанник «Анжи».
- Он забил 8 мячей в 8 играх, с пенальти – 1.
- Ближайший преследователь в гонке бомбардиров – Федор Смолов (6).