21-летний Агаларов из «Уфы» стал единоличным лидером в списке бомбардиров сезона РПЛ

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов оформил дубль в матче восьмого тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Для него эти голы стали седьмым и восьмым в текущем чемпионате.

21-летний футболист единолично лидирует в списке лучших бомбардиров первенства-2021/22.