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    21-летний Агаларов из «Уфы» стал единоличным лидером в списке бомбардиров сезона РПЛ

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов оформил дубль в матче восьмого тура РПЛ против «Химок» (3:2).

    Для него эти голы стали седьмым и восьмым в текущем чемпионате.

    21-летний футболист единолично лидирует в списке лучших бомбардиров первенства-2021/22.

    • Агаларов – воспитанник «Анжи».
    • Он забил 8 мячей в 8 играх, с пенальти – 1.
    • Ближайший преследователь в гонке бомбардиров – Федор Смолов (6).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1415

      Муруал 6 минут назад

      Уфа комбинат по открытию и огранке талантов. Столько вполне достойных игроков для РФПЛ раскрыла. Агаларову желаю стать игроком топ-уровня с блестящей европейской карьерой! А пока приносить больше побед клубу Уфа.

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      Рейтинг: +18

      Gasanov Хачик 9 минут назад

      Гамид нармальна! Жангылыкъала!! Харош! Жоский!

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      Рейтинг: +1915

      acor94 20 минут назад

      А ВОТ ГДЕ БЫ СЕЙЧАС БЫЛ ГАМИД ЕСЛИ БЫ НЕ ЛИМИТ??????? ИГРАЛИ БЫ ЗУЛУСЫ ВМЕСТО НЕГО А ТАЛАНТЛИВЫЙ ПАРЕНЬ ГНИЛ БЫ В ЛЮБИТЕЛЯХ! ВОТ КТО ВЫВЕДЕТ НАС НА ОЛИМПИАДУ, ПЛАН ПУТИНА УЖЕ РАБОТАЕТ!

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