«Барселона» хочет зимой подписать Стерлинга

Ожидание: Лапорта собирается купить зимой Стерлинга Реальность: Барса продлила контракт с травмированным Дембеле
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.
По информации Sport.es, в услугах 26-летнего англичанина заинтересована «Барселона».
Каталонский клуб пытался арендовать игрока летом и намерен вернуться к его кандидатуре зимой.
Сам футболист хотел бы оказаться в «Барсе», где он рассчитывает чаще играть.
- Рыночная стоимость Стерлинга – 90 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.