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    «Барселона» хочет зимой подписать Стерлинга

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.

    По информации Sport.es, в услугах 26-летнего англичанина заинтересована «Барселона».

    Каталонский клуб пытался арендовать игрока летом и намерен вернуться к его кандидатуре зимой.

    Сам футболист хотел бы оказаться в «Барсе», где он рассчитывает чаще играть.

    • Рыночная стоимость Стерлинга – 90 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Шашлычник 41 минуту назад

      Ожидание: Лапорта собирается купить зимой Стерлинга Реальность: Барса продлила контракт с травмированным Дембеле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7079

      Fusballer 1 час назад

      И Дзюбу уж подпишите тогда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7590

      "supermax" > Fusballer 1 час назад

      в качестве клоуна) и вместе с ним СуперПАВ9...н.и.х.у.е.в.о.е шапито получится

      0
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      Рейтинг: +12782

      Skull_Boy 2 часа назад

      Барса по прежнему подписывает и интересуется хламом

      0
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