«Барселона» хочет зимой подписать Стерлинга

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.

По информации Sport.es, в услугах 26-летнего англичанина заинтересована «Барселона».

Каталонский клуб пытался арендовать игрока летом и намерен вернуться к его кандидатуре зимой.

Сам футболист хотел бы оказаться в «Барсе», где он рассчитывает чаще играть.