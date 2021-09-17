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  • Кержаков: «Победы «Нижнего Новгорода» над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» не случайны»

Кержаков: «Победы «Нижнего Новгорода» над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» не случайны»

17 сентября 2021, 12:49
11

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил старт команды в РПЛ.

«Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец – родом из Дзержинска.

Наши победы над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо« – не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.

Я мечтал возглавить клуб Премьер-лиги. Но понимал, какая это ответственность. Успешный старт – это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будет правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.

Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую», – сказал Кержаков.

  • «Нижний Новгород» после 7 туров идет на 6-м месте в РПЛ.
  • Кержаков до «Нижнего Новгорода» тренировал «Томь».
  • Для него это был 1-й тренерский клубный опыт.

Источник: «Вести.ру»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Сочи Спартак Динамо Кержаков Александр
Комментарии (11)
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oyabun
1631873068
Удивительные результаты показывает команда Кержакова. И никто ведь не ожидал! Респект Александру! Был хорошим бомбардиром и стал отличным тренером.
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slavа0508
1631875154
Молодец Александр . результат даёшь можно и поболтать ... у нас вон Руй только болтает о былых достижениях ...
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derrik2000
1631877832
Очень добротная и, главное, УПЁРТАЯ команда, которую смело можно назвать "коллективом". Не ожидал от Александра таких талантов на тренерском поприще. Приятно удивлён.
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a.kolesnikov
1631882048
Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат:--- http://urlr.me/1Dcnv
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alp
1631888627
Все правильно - один раз - случайность, два и более, это уже тенденция
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Decorhome
1631889442
Согласен. Удачи Александр. С такими успехами скоро можно будет и в сборной порулить
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АлексМак
1631892508
Молодец- красавец! Так держать! И двигаться дальше
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Ziklop
1631896753
весной посчитаем очки и место увидим в таблице.
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jek718875
1631898473
БАРСЕЛОНА сейчас буксует,бери её,гони мордатого
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