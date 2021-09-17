Кержаков: «Победы «Нижнего Новгорода» над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» не случайны»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил старт команды в РПЛ.

«Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец – родом из Дзержинска.

Наши победы над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо« – не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.

Я мечтал возглавить клуб Премьер-лиги. Но понимал, какая это ответственность. Успешный старт – это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будет правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.

Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую», – сказал Кержаков.