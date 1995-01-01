Кержаков: «Победы «Нижнего Новгорода» над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» не случайны»

Очень добротная и, главное, УПЁРТАЯ команда, которую смело можно назвать "коллективом".
Не ожидал от Александра таких талантов на тренерском поприще.
Приятно удивлён.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил старт команды в РПЛ.
«Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец – родом из Дзержинска.
Наши победы над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо« – не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.
Я мечтал возглавить клуб Премьер-лиги. Но понимал, какая это ответственность. Успешный старт – это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будет правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.
Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую», – сказал Кержаков.
- «Нижний Новгород» после 7 туров идет на 6-м месте в РПЛ.
- Кержаков до «Нижнего Новгорода» тренировал «Томь».
- Для него это был 1-й тренерский клубный опыт.