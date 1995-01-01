Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Кержаков: «Победы «Нижнего Новгорода» над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» не случайны»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил старт команды в РПЛ.

    «Мне повезло. Я занимаюсь любимым делом в прекрасном городе Нижнем Новгороде, не чужом для меня регионе. Мой отец – родом из Дзержинска.

    Наши победы над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо« – не случайны. Мы новички, нас еще не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору.

    Я мечтал возглавить клуб Премьер-лиги. Но понимал, какая это ответственность. Успешный старт – это результат слаженной работы клуба и руководства области. В Нижнем Новгороде хотят, чтобы в городе был большой футбол. Если мы будет правильно двигаться, то эта цель вполне достижима.

    Я молодой тренер, который учится каждый день. Возможно, не хватает опыта, но я учусь и надеюсь, прогрессирую», – сказал Кержаков.

    • «Нижний Новгород» после 7 туров идет на 6-м месте в РПЛ.
    • Кержаков до «Нижнего Новгорода» тренировал «Томь».
    • Для него это был 1-й тренерский клубный опыт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Вести.ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16875

      derrik2000 3 минуты назад

      Очень добротная и, главное, УПЁРТАЯ команда, которую смело можно назвать "коллективом".
      Не ожидал от Александра таких талантов на тренерском поприще.
      Приятно удивлён.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21406

      slavutiq70 48 минут назад

      Молодец Александр . результат даёшь можно и поболтать ... у нас вон Руй только болтает о былых достижениях ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29332

      oyabun 1 час назад

      Удивительные результаты показывает команда Кержакова. И никто ведь не ожидал! Респект Александру! Был хорошим бомбардиром и стал отличным тренером.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3460

      neim > oyabun 1 час назад

      Нууууу ... весна в общем-то покажет, кто, где ... ))) .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21406

      slavutiq70 > neim 46 минут назад

      О что весна покажет ...НН уже показал . набрал очков как некоторые дебютанты набирали за весь сезон ...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89407
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru