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    Матч ЦСКА – «Спартак» смогут посетить около 9 тысяч зрителей

    ЦСКА сообщил об увеличении квоты зрителей на матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора Поповой в адрес РФС, наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

    Благодаря этому ПФК ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру», – сообщает пресс-служба столичного клуба.

    Стадион ЦСКА вмещает чуть более 30 тысяч зрителей. Таким образом, на игру пустят около 9 тысяч зрителей.

    • ЦСКА и «Спартак» встретятся в понедельник, 20 сентября.
    • Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.
    • Игур в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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