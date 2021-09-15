Матч ЦСКА – «Спартак» смогут посетить около 9 тысяч зрителей

ЦСКА сообщил об увеличении квоты зрителей на матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора Поповой в адрес РФС, наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Благодаря этому ПФК ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру», – сообщает пресс-служба столичного клуба.

Стадион ЦСКА вмещает чуть более 30 тысяч зрителей. Таким образом, на игру пустят около 9 тысяч зрителей.