Николич: «У «Локомотива» самая качественная группа Лиги Европы. Почти уровень ЛЧ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от старта московского клуба в Лиге Европы.

«Хорошо начали сезон, команда находится в хорошей форме. Группа у нас качественная и интересная. Самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов. Качественно усилились все команды.

С «Марселем» будет очень интересный матч. У них есть особенный тренер, Сампаоли активно принимает участие в каждой игре. 100% знаю, что ребята будут выкладываться полностью, покажут дерзость и уверенность. Важно начать хорошо. Нужна удача, но еe надо заслужить.

Рад, что допустят 30% болельщиков. Я гордился, когда в Европе всe было закрыто, а мы играли с фанатами. Это будет совсем другая игра. Уверен, что нас хорошо поддержат», – сказал Николич.