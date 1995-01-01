Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Николич: «У «Локомотива» самая качественная группа Лиги Европы. Почти уровень ЛЧ»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от старта московского клуба в Лиге Европы.

    «Хорошо начали сезон, команда находится в хорошей форме. Группа у нас качественная и интересная. Самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов. Качественно усилились все команды.

    С «Марселем» будет очень интересный матч. У них есть особенный тренер, Сампаоли активно принимает участие в каждой игре. 100% знаю, что ребята будут выкладываться полностью, покажут дерзость и уверенность. Важно начать хорошо. Нужна удача, но еe надо заслужить.

    Рад, что допустят 30% болельщиков. Я гордился, когда в Европе всe было закрыто, а мы играли с фанатами. Это будет совсем другая игра. Уверен, что нас хорошо поддержат», – сказал Николич.

    • Завтра, 16 сентября, «Локомотив» встретится в Москве с «Марселем».
    • Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 19:45 мск.
    • В одной группе с «Локо» также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20958

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, раз у вас все хорошо, то доказывайте на поле выигрышами. Удачи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru