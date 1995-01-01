Николич: «У «Локомотива» самая качественная группа Лиги Европы. Почти уровень ЛЧ»

Ну, раз у вас все хорошо, то доказывайте на поле выигрышами. Удачи.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от старта московского клуба в Лиге Европы.
«Хорошо начали сезон, команда находится в хорошей форме. Группа у нас качественная и интересная. Самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов. Качественно усилились все команды.
С «Марселем» будет очень интересный матч. У них есть особенный тренер, Сампаоли активно принимает участие в каждой игре. 100% знаю, что ребята будут выкладываться полностью, покажут дерзость и уверенность. Важно начать хорошо. Нужна удача, но еe надо заслужить.
Рад, что допустят 30% болельщиков. Я гордился, когда в Европе всe было закрыто, а мы играли с фанатами. Это будет совсем другая игра. Уверен, что нас хорошо поддержат», – сказал Николич.
- Завтра, 16 сентября, «Локомотив» встретится в Москве с «Марселем».
- Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 19:45 мск.
- В одной группе с «Локо» также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».