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    Ракицкий – лучший игрок первого дня Лиги чемпионов по сумме отборов и перехватов

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) сделал в сумме 13 отборов и перехватов. Это лучший показатель в первый день турнира среди всех футболистов.

    Кроме того, это личный рекорд Ракицкого в матче Лиги чемпионов.

    • Наряду с оборонительной работой украинец успевал и бить по чужим воротам.
    • До «Зенита» Ракицкий играл в Лиге чемпионов за «Шахтер».
    • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

    Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали

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    Источник: Бомбардир.ру

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