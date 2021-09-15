Ракицкий – лучший игрок первого дня Лиги чемпионов по сумме отборов и перехватов

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) сделал в сумме 13 отборов и перехватов. Это лучший показатель в первый день турнира среди всех футболистов.

Кроме того, это личный рекорд Ракицкого в матче Лиги чемпионов.

Наряду с оборонительной работой украинец успевал и бить по чужим воротам.

До «Зенита» Ракицкий играл в Лиге чемпионов за «Шахтер».

«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали