Ракицкий – лучший игрок первого дня Лиги чемпионов по сумме отборов и перехватов

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) сделал в сумме 13 отборов и перехватов. Это лучший показатель в первый день турнира среди всех футболистов.
Кроме того, это личный рекорд Ракицкого в матче Лиги чемпионов.
- Наряду с оборонительной работой украинец успевал и бить по чужим воротам.
- До «Зенита» Ракицкий играл в Лиге чемпионов за «Шахтер».
- «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали
Источник: Бомбардир.ру