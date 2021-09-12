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  • Ибрагимович: «Золотому мячу» не хватает меня. Я не хуже Месси и Роналду»

Ибрагимович: «Золотому мячу» не хватает меня. Я не хуже Месси и Роналду»

12 сентября 2021, 17:08
13

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не считает себя хуже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. У них 11 «Золотых мячей» на двоих, у шведа – ни одного.

«Это не мне не хватает «Золотого мяча», а «Золотому мячу» не хватает меня. В глубине души считаю себя лучшим в мире. По игровым качествам я не хуже Месси и Роналду», – полагает Ибрагимович.

  • Швед сейчас травмирован.
  • Ибрагимович выигрывал чемпионаты 4 стран.
  • Также Ибрагимович брал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович: «Отсутствие победы в ЛЧ не делает меня менее хорошим игроком. Я сделал больше, чем многие, я счастлив»

Источник: GFFN
Италия. Серия А Милан ПСЖ Манчестер Юнайтед Месси Лионель Роналду Криштиану Ибрагимович Златан
Комментарии (13)
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Блямба
1631456821
«Богу – Богово, Кесарю – кесарево» Сиди уже на небе и тихонечко гордись.
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vmonomah17
1631459442
Надо было играть в топклубах, а не в псж за деньгами ехать
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Plyash
1631462682
Конечно же,не хуже.Но и не лучше.Если бы не золотая пара Месси-Рональду,пару-тройку раз был бы.Так же,как и Иньеста,Хави,Пирло,Левандовский.Твою маму,за двадцать лет всех не вспомнишь.Всем остальным,конечно же классным футболистам,просто не повезло...
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neveldomha
1631464207
Мяч не настолько золотой, чтобы быть достойным великого Ибры.
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ВАСЯ КАСКИН
1631472628
да иди ты накуй
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житель СПб
1631481125
Неоцененный скромняжка! Конечно, не у каждого есть в собственности остров на озере в центре Стокгольма...
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