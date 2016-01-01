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    Ибрагимович: «Золотому мячу» не хватает меня. Я не хуже Месси и Роналду»

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не считает себя хуже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. У них 11 «Золотых мячей» на двоих, у шведа – ни одного.

    «Это не мне не хватает «Золотого мяча», а «Золотому мячу» не хватает меня. В глубине души считаю себя лучшим в мире. По игровым качествам я не хуже Месси и Роналду», – полагает Ибрагимович.

    • Швед сейчас травмирован.
    • Ибрагимович выигрывал чемпионаты 4 стран.
    • Также Ибрагимович брал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».

    Ибрагимович: «Отсутствие победы в ЛЧ не делает меня менее хорошим игроком. Я сделал больше, чем многие, я счастлив»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GFFN

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      vmonomah17 30 минут назад

      Надо было играть в топклубах, а не в псж за деньгами ехать

      0
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      Рейтинг: +266

      Блямба 1 час назад

      «Богу – Богово, Кесарю – кесарево»
      Сиди уже на небе и тихонечко гордись.

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