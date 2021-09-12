Ибрагимович: «Золотому мячу» не хватает меня. Я не хуже Месси и Роналду»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не считает себя хуже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. У них 11 «Золотых мячей» на двоих, у шведа – ни одного.

«Это не мне не хватает «Золотого мяча», а «Золотому мячу» не хватает меня. В глубине души считаю себя лучшим в мире. По игровым качествам я не хуже Месси и Роналду», – полагает Ибрагимович.

Швед сейчас травмирован.

Ибрагимович выигрывал чемпионаты 4 стран.

Также Ибрагимович брал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович: «Отсутствие победы в ЛЧ не делает меня менее хорошим игроком. Я сделал больше, чем многие, я счастлив»