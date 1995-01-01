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    «Сочи» на матч с «Уфой» выйдет в майках в поддержку тяжелобольной девочки. Ее родители собирают деньги на терапию

    «Сочи» решил поддержать Мишель Прощенко, которая страдает спинальной мышечной атрофией. На игру седьмого тура РПЛ против «Уфы» сочинцы выйдут в специальных майках, посвященных ребенку.

    Родители Прощенко сейчас собирают деньги на генную терапию. В день матча (12 сентября) ребенку исполнится два года. Мама Мишель Светлана планирует посетить встречу вместе с дочерью.

    • Спинальная мышечная атрофия отражается на опорно-двигательной системе, а также влияет на органы дыхания.
    • Терапии и лекарства стоят миллионы рублей.
    • «Сочи» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1194

      Enter2006 32 минуты назад

      Ну вот Путин недавно в футбол влез по отмене лимита, пусть президенты клубов укажут о необходимости помочь девочке главе государства. А то только зад лизать ему могут, слабо попросить помощь у главы государства?

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