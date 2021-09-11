«Сочи» на матч с «Уфой» выйдет в майках в поддержку тяжелобольной девочки. Ее родители собирают деньги на терапию

«Сочи» решил поддержать Мишель Прощенко, которая страдает спинальной мышечной атрофией. На игру седьмого тура РПЛ против «Уфы» сочинцы выйдут в специальных майках, посвященных ребенку.
Родители Прощенко сейчас собирают деньги на генную терапию. В день матча (12 сентября) ребенку исполнится два года. Мама Мишель Светлана планирует посетить встречу вместе с дочерью.
- Спинальная мышечная атрофия отражается на опорно-двигательной системе, а также влияет на органы дыхания.
- Терапии и лекарства стоят миллионы рублей.
- «Сочи» идет в РПЛ 4-м.
Источник: «Чемпионат»