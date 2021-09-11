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  • «Сочи» на матч с «Уфой» выйдет в майках в поддержку тяжелобольной девочки. Ее родители собирают деньги на терапию

«Сочи» на матч с «Уфой» выйдет в майках в поддержку тяжелобольной девочки. Ее родители собирают деньги на терапию

11 сентября 2021, 19:35
2

«Сочи» решил поддержать Мишель Прощенко, которая страдает спинальной мышечной атрофией. На игру седьмого тура РПЛ против «Уфы» сочинцы выйдут в специальных майках, посвященных ребенку.

Родители Прощенко сейчас собирают деньги на генную терапию. В день матча (12 сентября) ребенку исполнится два года. Мама Мишель Светлана планирует посетить встречу вместе с дочерью.

  • Спинальная мышечная атрофия отражается на опорно-двигательной системе, а также влияет на органы дыхания.
  • Терапии и лекарства стоят миллионы рублей.
  • «Сочи» идет в РПЛ 4-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа
Комментарии (2)
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Enter2006
1631379516
Ну вот Путин недавно в футбол влез по отмене лимита, пусть президенты клубов укажут о необходимости помочь девочке главе государства. А то только зад лизать ему могут, слабо попросить помощь у главы государства?
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