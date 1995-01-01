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    «РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить команду.

    По информации «РБ-Спорт», итальянский клуб попытается отдать 30-летнего россиянина в аренду в один из клубов Турции. Сегодня, 8 сентября, там закрывается трансферное окно.

    Руководство «Фиорентины» провело беседу с Кокориным и дало гарантии, что клуб возьмет на себя половину его зарплаты.

    Сам нападающий не намерен уходить из «Фиорентины».

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7364

      FanatSerj 3 минуты назад

      Что то Сашу совсем уважать перестали, а он же может и стул не прикрученный найти и доходчиво объяснить что он очень талантлив и все тренеры о нём хорошо отзывались, лет 10 назад )))

      0
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      Рейтинг: +29150

      oyabun 10 минут назад

      А турецкому клубу, стесняюсь спросить, Кокорин зачем? Думаю там люди не хуже остальных разбираются в футболе и знают что такое "знаменитый российский бомбардир" из себя представляет.

      0
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      Рейтинг: +8657

      KOLBIS 38 минут назад

      На фиг ему Турция,если он в Монте-Карло любит ездить...Как его впарили не пойму...Агент(хоть и не люблю я их) респект...

      1
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      Рейтинг: +20660

      vladimir-7 43 минуты назад

      Нападающий Фиорентины Кокорин перешел в защиту от перехода
      в Турцию, ему и в Италии хорошо сидеть в запасе, а будут приставать, уйдет в итальянский госпиталь на лечение. Вот так Саня е**т гундосых.

      3
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      Рейтинг: +9123

      Cleaner 56 минут назад

      Кокорин? Ну купили!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +1483

      R_a_i_n > Cleaner 49 минут назад

      а как красиво продали)))

      1
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      Рейтинг: +1483

      R_a_i_n 56 минут назад

      В Зенит надо возвращаться. В тандеме с Дзюбой норм связка.

      0
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      Рейтинг: +9123

      Cleaner > R_a_i_n 55 минут назад

      Развалить Зенит хотите?..)

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      Рейтинг: +1483

      R_a_i_n > Cleaner 53 минуты назад

      как можно?? хотим увеличить и без того самую большую армию болельщиков!

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      Рейтинг: +1483

      R_a_i_n > Cleaner 52 минуты назад

      здорова кстати, как сам??

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      Рейтинг: +5028

      Давид59 1 час назад

      Ему говорят уйди. А он: не мешайте сидеть на лавке

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      Рейтинг: +6954

      Fusballer > Давид59 26 минут назад

      Он парень ответственный - хочет лавку дополировать до нужной степени блеска.

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