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  • «РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию

«РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию

8 сентября 2021, 12:48
22

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить команду.

По информации «РБ-Спорт», итальянский клуб попытается отдать 30-летнего россиянина в аренду в один из клубов Турции. Сегодня, 8 сентября, там закрывается трансферное окно.

Руководство «Фиорентины» провело беседу с Кокориным и дало гарантии, что клуб возьмет на себя половину его зарплаты.

Сам нападающий не намерен уходить из «Фиорентины».

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле.

Источник: «РБ-Спорт»
Турция. Суперлига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (22)
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Давид59
1631094663
Ему говорят уйди. А он: не мешайте сидеть на лавке
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vladimir-7
1631096262
Нападающий Фиорентины Кокорин перешел в защиту от перехода в Турцию, ему и в Италии хорошо сидеть в запасе, а будут приставать, уйдет в итальянский госпиталь на лечение. Вот так Саня е**т гундосых.
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KOLBIS
1631096529
На фиг ему Турция,если он в Монте-Карло любит ездить...Как его впарили не пойму...Агент(хоть и не люблю я их) респект...
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oyabun
1631098212
А турецкому клубу, стесняюсь спросить, Кокорин зачем? Думаю там люди не хуже остальных разбираются в футболе и знают что такое "знаменитый российский бомбардир" из себя представляет.
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FanatSerj
1631098654
Что то Сашу совсем уважать перестали, а он же может и стул не прикрученный найти и доходчиво объяснить что он очень талантлив и все тренеры о нём хорошо отзывались, лет 10 назад )))
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BlackMurder
1631100851
Трансфер года, прошел шикарно
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slavа0508
1631101863
Пиявка блин . присосался не оторвать ....
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Hektor 84
1631108048
Прилип к жопе как банный лист)))
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vladimir-7
1631108532
Зачем Коке Турция, ему и во Флоренции тепло и хорошо и Лигурийское море близко, а после купания и шампанского пропустить не грех.
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paracetamol
1631168740
Ему там хорошо. А в Турции играть могут заставить!
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