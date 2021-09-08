«РБ-Спорт»: Кокорин не собирается уходить из «Фиорентины». Клуб настаивает на аренде в Турцию

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сменить команду.

По информации «РБ-Спорт», итальянский клуб попытается отдать 30-летнего россиянина в аренду в один из клубов Турции. Сегодня, 8 сентября, там закрывается трансферное окно.

Руководство «Фиорентины» провело беседу с Кокориным и дало гарантии, что клуб возьмет на себя половину его зарплаты.

Сам нападающий не намерен уходить из «Фиорентины».