Сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, кому команда посвятила победу в отборочном цикле ЧМ-2022 над Мальтой (2:0). Команда не забыла о годовщине трагедии хоккейного «Локомотива».
«Хотел бы посвятить победу сегодняшнюю ярославскому «Локомотиву» – хоккейной команде, которая разбилась десять лет назад. От себя и от ребят», – сказал Карпин.
- Самолет с «Локомотивом» разбился при взлете с ярославского аэропорта 7 сентября 2011 года.
- Погибли 44 человека, выжил 1.
- На месте крушения самолета и возле домашней арены «Локомотива» созданы мемориалы.
Источник: «Комсомольская правда»