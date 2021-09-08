Сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, кому команда посвятила победу в отборочном цикле ЧМ-2022 над Мальтой (2:0). Команда не забыла о годовщине трагедии хоккейного «Локомотива».

«Хотел бы посвятить победу сегодняшнюю ярославскому «Локомотиву» – хоккейной команде, которая разбилась десять лет назад. От себя и от ребят», – сказал Карпин.