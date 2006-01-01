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    Сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, кому команда посвятила победу в отборочном цикле ЧМ-2022 над Мальтой (2:0). Команда не забыла о годовщине трагедии хоккейного «Локомотива».

    «Хотел бы посвятить победу сегодняшнюю ярославскому «Локомотиву» – хоккейной команде, которая разбилась десять лет назад. От себя и от ребят», – сказал Карпин.

    • Самолет с «Локомотивом» разбился при взлете с ярославского аэропорта 7 сентября 2011 года.
    • Погибли 44 человека, выжил 1.
    • На месте крушения самолета и возле домашней арены «Локомотива» созданы мемориалы.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9098

      Cleaner 20 минут назад

      ПОЗОРНУЮ игру наша сборная посвятила Локомотиву? Уж лучше бы МОЛЧАЛИ!!! Деньги совсем мозг нашим кривоногим пешеходам разъели...(((((((((((((

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      Рейтинг: +3210

      neveldomha 57 минут назад

      Стыдно такое посвящать.

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      Рейтинг: +976

      Alex Y 1 час назад

      Такой убогой игрой, как не стыдно

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