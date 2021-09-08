Осипенко: «Дотянулся до мяча и ударил. Сразу понял, что гола не было»

Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в ворота Мальты (2:0) в отборе ЧМ-2022.

«Да не сказал бы, что многое им позволяли. В первом одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли. Может чуть-чуть в концовке…

Это вы думали, что счет в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два гола наиграли, моменты у нас были в первом тайме.

Подавали угловой, была борьба, Баринов чиркнул мяч на дальнюю штангу, я дотянулся до него и ударил. Я думаю, что там гола не было, сразу это понял», – сказал Осипенко.

Осипенко нанес удар на 91-й минуте.

Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.

Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.

«Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко