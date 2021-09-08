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  • Осипенко: «Дотянулся до мяча и ударил. Сразу понял, что гола не было»

Осипенко: «Дотянулся до мяча и ударил. Сразу понял, что гола не было»

8 сентября 2021, 02:59
5

Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в ворота Мальты (2:0) в отборе ЧМ-2022.

«Да не сказал бы, что многое им позволяли. В первом одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли. Может чуть-чуть в концовке…

Это вы думали, что счет в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два гола наиграли, моменты у нас были в первом тайме.

Подавали угловой, была борьба, Баринов чиркнул мяч на дальнюю штангу, я дотянулся до него и ударил. Я думаю, что там гола не было, сразу это понял», – сказал Осипенко.

  • Осипенко нанес удар на 91-й минуте.
  • Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.
  • Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.

«Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта Осипенко Максим
Комментарии (5)
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BlackMurder
1631069889
Гол был, мяч пересек линию ворот
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paracetamol
1631081393
Ты еще с Данией не играл.
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Давид59
1631083653
Я бы согласился с судьёй, если бы нам показали обоснование их решения. Иногда показывают, что там с мячом и линией. А так. Тайна, покрытая мраком.
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vladimir-7
1631084050
Сказал бы спасибо вратарю и защитникам Мальты, которые помогли нашей сборной выиграть этот матч, привезя голы в собственные ворота и не забив пару в наши.
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САДЫЧОК
1631135771
100 % гол !
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