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    Осипенко: «Дотянулся до мяча и ударил. Сразу понял, что гола не было»

    Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в ворота Мальты (2:0) в отборе ЧМ-2022.

    «Да не сказал бы, что многое им позволяли. В первом одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли. Может чуть-чуть в концовке…

    Это вы думали, что счет в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два гола наиграли, моменты у нас были в первом тайме.

    Подавали угловой, была борьба, Баринов чиркнул мяч на дальнюю штангу, я дотянулся до него и ударил. Я думаю, что там гола не было, сразу это понял», – сказал Осипенко.

    • Осипенко нанес удар на 91-й минуте.
    • Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.
    • Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.

    «Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко

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    Источник: «Матч ТВ»

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