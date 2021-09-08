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  • «Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко

«Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко

8 сентября 2021, 01:59
25

Пресс-служба сборной России прокомментировала эпизод с назасчитанным голом защитника Максима Осипенко в ворота Мальты (2:0) в матче отбора ЧМ-2022, сделав репост текста продюсера «Матч ТВ» Сергея Акулинина.

«К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд.

Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого», – написал Акулинин в телеграме.

  • Осипенко нанес удар на 91-й минуте.
  • Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.
  • Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта Осипенко Максим
Комментарии (25)
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Красногорск_Фан
1631056844
И конечно ничья с Хорватией и проигрыш Словакии будут не в счет. Во всем виноваты злые судьи и Мальтийцы. Какая гадость )))))
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нейтральныйкакникто
1631067100
Обидно.....А вы что , реально думаете завершить отбор с равным количеством очко с Хорватией ? Вы сначала добейтесь в трёх матчах такого результата , что бы до заключительной игры с Хорватией были шансы на второе место,независимо от результатов словаков и словенцев ,про первое , уже скорее всего , надо забыть
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Нас Много
1631068327
Не обижайтесь, ведь для того что бы поехать на ЧМ нужно всего лишь выиграть оставшиеся матчи.
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Дедуктор
1631068333
Гол Осипенко то был. Но ведь пеналь то "липовый". Не было игры рукой. Мяч попал в прижатую руку. В общем, матч весь какой то левый. И игрочишки чмошные, и судьи - им под стать. Но зачем Мальта неоднократно пыталась забить в свои ворота? Смысл?
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orlovcar
1631071480
еще впереди матч с хорватией, где шансов нет. от слова совсем.
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Play
1631072205
Обидно смотреть, как сборная России два матча подряд еле-еле обыгрывает карликов со счётом 2-0. И если вы не поедете на ЧМ, то только из-за собственной игры, а не из-за одного незасчитанного гола. Сейчас на очереди игра с "колхозом" дома, и там будет очень непросто, потом давний камень преткновения - Словения, которую дома обыграли с большим трудом. А завершать цикл в Хорватии.
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semm
1631076949
Действительно обидно "Шило на мыло" поменять и оборонятся от агрессивных киприотов и жителей Мальты. Зачем вообще с такой игрой хотеть на ЧМ? может быть подождать пока юниоры созреют, зачем опять позорится то?
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vladimir-7
1631080442
Игра сборной России – УЖАС! Гилерме в депо, хоть Локомотива, хоть в бразильское, но не в сборной. Карпин, выгони всех игроков, пригласи всю сборную молодежную команду России и лепи новую сборную РФ, а если не можешь, то пораньше откажись, Катар не для этой сборной, лучше хорошо подготовить новую сборную и с ней достойно выступать.
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tushkanlz
1631086499
"Обидно"..., но с такой игрой и не стыдно обос...тья в который раз.
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Shinnik34
1631107989
Обидно, что Мальту можем обыграть только за счёт нелепого гола и пенальти. Вот это реально обидно. Какой ЧМ? С такой игрой нас все, кроме Кипра, просто возить будут. Да и не факт, что и Кипр не будет
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