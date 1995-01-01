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    «Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко

    Пресс-служба сборной России прокомментировала эпизод с назасчитанным голом защитника Максима Осипенко в ворота Мальты (2:0) в матче отбора ЧМ-2022, сделав репост текста продюсера «Матч ТВ» Сергея Акулинина.

    «К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд.

    Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого», – написал Акулинин в телеграме.

    • Осипенко нанес удар на 91-й минуте.
    • Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.
    • Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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