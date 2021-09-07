Отбор ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту со счетом 2:0, но опустилась на второе место в группе

Сборная России обыграла Мальту (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

С капитанской повязкой на поле вышел Федор Смолов. Форвард «Локомотива» отличился уже на 10-й минуте – он забил за сборную впервые с 2019 года.

В конце матча окончательный счет с пенальти установил Зелимхан Бакаев. Это его первый мяч за национальную команду.

Сборная России опустилась на второе месте в группе H из-за победы Хорватии над Словенией (3:0) в параллельном матче.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H. 6-й тур

Россия – Мальта – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 10; 2:0 – Бакаев (с пенальти), 84.

Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Баринов, Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Миранчук, Ионов (Жемалетдинов, 79), Смолов (Заболотный, 71).

Мальта: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д. Мбонг, П. Мбонг, Монтебелло.

Предупреждения: Миранчук, 50 – Борг, 68; Камензули, 83.

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