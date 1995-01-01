Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Отбор ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту со счетом 2:0, но опустилась на второе место в группе

    Сборная России обыграла Мальту (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

    С капитанской повязкой на поле вышел Федор Смолов. Форвард «Локомотива» отличился уже на 10-й минуте – он забил за сборную впервые с 2019 года.

    В конце матча окончательный счет с пенальти установил Зелимхан Бакаев. Это его первый мяч за национальную команду.

    Сборная России опустилась на второе месте в группе H из-за победы Хорватии над Словенией (3:0) в параллельном матче.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H. 6-й тур

    Россия – Мальта – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 10; 2:0 – Бакаев (с пенальти), 84.

    Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Баринов, Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Миранчук, Ионов (Жемалетдинов, 79), Смолов (Заболотный, 71).

    Мальта: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д. Мбонг, П. Мбонг, Монтебелло.

    Предупреждения: Миранчук, 50 – Борг, 68; Камензули, 83.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:35
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4458

      polt 2 минуты назад

      Эх туман, туман, туманище... Перспектив НИ КАКИХ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1322

      Psih86 3 минуты назад

      Жаль Валеру если честно.... С нашими игроками даже Тухель, Клопп и Гвардиола вместе взятые толком ничего не добьются, вот до такого мы сейчас докатились. Надеюсь выйдем на ЧМ, это будет лучшее для нас, потому что дальше только жёсткое порно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2663

      ySS 4 минуты назад

      Шоу не понравилось, но по результатам к Валере не придраться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9482

      Вомбат 4 минуты назад

      В октябре всем все станет ясно. Нет, не с игроками. Их слабые и сильные стороны, их возможности все мы давно знаем. С Карпиным, как с тренером сборной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2663

      ySS > Вомбат 2 минуты назад

      Надеешься питерского "волшебника" Дюков возьмёт?
      а он мастурбатора подтянет?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +385

      прабабушка краба > Вомбат 1 минуту назад

      простите, у этих игроков есть сильные стороны? не в игре между собой, а с нормальными соперниками?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Вжыхъ 5 минут назад

      Мрак какой-то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      прабабушка краба 6 минут назад

      очень сложно играть несколько матчей в год на топ уровне, когда весь год чувствуешь себя незаменимым. #хвалалимиту

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9361

      knikos 6 минут назад

      Что самое прикольное , мальтийцы хоть и не забили , но проводили очень интересные , быстрые атаки , надо сказать , даже в чём-то красивые . У наших - бей-беги , не знаю- куда и зачем . Смолов с повязкой - тормознутый Лопырёв ! Я в шоке от игры , писец ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1758

      Красногорск_Фан 8 минут назад

      Не ту страну назвали Гондурасом! Не игра, а ужас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      Fusballer 8 минут назад

      Очень унылая игра, без проблесков. Голы корявые, забитые не без помощи соперника. У своих ворот порой творился сущий кошмар. Будь соперник сильнее, мастеровитее - было бы гораздо сложнее.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20852

      slavutiq70 8 минут назад

      Эх жаль Валеру ...скоро будут как усатого помоями поливать...расстрельная должность ...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89196
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru