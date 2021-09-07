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  • Отбор ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту со счетом 2:0, но опустилась на второе место в группе

Отбор ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту со счетом 2:0, но опустилась на второе место в группе

7 сентября 2021, 23:35
177

Сборная России обыграла Мальту (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

С капитанской повязкой на поле вышел Федор Смолов. Форвард «Локомотива» отличился уже на 10-й минуте – он забил за сборную впервые с 2019 года.

В конце матча окончательный счет с пенальти установил Зелимхан Бакаев. Это его первый мяч за национальную команду.

Сборная России опустилась на второе месте в группе H из-за победы Хорватии над Словенией (3:0) в параллельном матче.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H. 6-й тур

Россия – Мальта – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 10; 2:0 – Бакаев (с пенальти), 84.

Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Баринов, Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Миранчук, Ионов (Жемалетдинов, 79), Смолов (Заболотный, 71).

Мальта: Бонелло, Мускат, Агиус, Борг, Аттард, Пизани, Теума, Камендзули, Д. Мбонг, П. Мбонг, Монтебелло.

Предупреждения: Миранчук, 50 – Борг, 68; Камензули, 83.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта
Комментарии (177)
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slavа0508
1631046964
Всех с победой !!!Взяли обязательные 3 очка ...по игре печаль и тоска ...
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Боцман59rus
1631047399
_ в этом сезоне на Открывашке, так ужасно играл только Спартак, но сегодня этим манекенам удалось переплюнуть москвичей, причем с огромным запасом. Хуже наших футболистов, был только бред, в исполнении Казакова, сплошной подхалимаж, лесть, обход острых углов, называть вещи своими именами, этого ручного журналюшку не учили))
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slavа0508
1631047399
Дело то было не в усатом ...кого не поставь один результат ...пока не наладят подготовку молодёжи на должном уровне так всё и будет ....футбольное хозяйство прогнило напрочь ...
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Aldo.CSKA
1631047483
Валера, куда ж ты вляпялся!
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NewLife
1631047540
Мальтийцы веселили, россияне тупили. Класс наших игроков довольно низок, и по-прежнему ощущается нехватка сахара в рационе.
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neveldomha
1631047563
Мальта нас простила.
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slavа0508
1631047657
Играли два футбольных ..карлика.. почти одного класса...
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ySS
1631048028
Шоу не понравилось, но по результатам к Валере не придраться.
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Psih86
1631048037
Жаль Валеру если честно.... С нашими игроками даже Тухель, Клопп и Гвардиола вместе взятые толком ничего не добьются, вот до такого мы сейчас докатились. Надеюсь выйдем на ЧМ, это будет лучшее для нас, потому что дальше только жёсткое порно.
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JTherry
1631048386
с победой! после смены тренера главное - результат, а не игра, ее за 10 дней не выстроишь, тем более, что половина игроков сборной впервые вместе играют... обнадежил второй тайм, в первом, пожалуй, могли быть проблемы, будь игроки Мальты чуть мастеровитее... комментаторы на Рен-ТВ в сон вогнали своей медитацией...)
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