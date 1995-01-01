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    Карпин: «Говорить про усталость после 20 матчей – смешно. В Европе гораздо больше игр»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что футболисты национальной команды не должны жаловаться на усталость.

    «Совпали ли мои ожидания о работе в сборной с реальностью? Знал о том, что будет некогда тренироваться и готовиться. Понимал, что это так после разговора со Слуцким.

    Что с этим делать? Должны делать футболисты. Они все впитывают. Надеюсь, на их сознательность.

    Говорить про усталость после 20 матчей — смешно. В Европе гораздо больше игр. Конечно, они устают, но ничего — играют», – сказал Карпин.

    • Россия уже сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0).
    • Сегодня сборная проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 в сентябре – против Мальты.

    Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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