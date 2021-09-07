Карпин: «Говорить про усталость после 20 матчей – смешно. В Европе гораздо больше игр»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что футболисты национальной команды не должны жаловаться на усталость.

«Совпали ли мои ожидания о работе в сборной с реальностью? Знал о том, что будет некогда тренироваться и готовиться. Понимал, что это так после разговора со Слуцким.

Что с этим делать? Должны делать футболисты. Они все впитывают. Надеюсь, на их сознательность.

Говорить про усталость после 20 матчей — смешно. В Европе гораздо больше игр. Конечно, они устают, но ничего — играют», – сказал Карпин.

Россия уже сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0).

Сегодня сборная проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 в сентябре – против Мальты.

Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»