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    Тренер сборной Украины Петраков – о матче с Францией: «Они такие же люди, как и мы, только лягушек едят»

    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков призвал не бояться игроков сборной Франции в преддверии очного матча отбора ЧМ-2022.

    «Нужно выигрывать у Франции. Зашeл в раздевалку после Казахстана, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного – у нас ещe есть игра.

    Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, – только французы. Они лягушек едят, мы – нет, всe», – сказал Петраков.

    • Украина примет Францию 4 сентября.
    • Начало матча – в 21:45 мск.
    • Французы опережают украинцев на 4 очка в отборочной группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Украинской ассоциации футбола

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Skull_Boy 29 минут назад

      Пока вы только х-й в рот берете

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      Рейтинг: +5969

      Томик 1 час назад

      Бомбардир, идиоты, уберите из черного списка слово Н.е.Гры - я всё равно же напишу.

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      Рейтинг: +5969

      Томик 1 час назад

      Там уже лягушек больше туристы едят, чем местные. Ибо арабы и н.е.г.р.ы едят другое.

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