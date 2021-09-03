Тренер сборной Украины Петраков – о матче с Францией: «Они такие же люди, как и мы, только лягушек едят»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков призвал не бояться игроков сборной Франции в преддверии очного матча отбора ЧМ-2022.

«Нужно выигрывать у Франции. Зашeл в раздевалку после Казахстана, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного – у нас ещe есть игра.

Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, – только французы. Они лягушек едят, мы – нет, всe», – сказал Петраков.