«Аталанта» купила за 12 миллионов капитана «АЗ Алкмаара» Копмейнерса. Им интересовался «Спартак»

«Аталанта» объявила о переходе полузащитника «АЗ Алкмаара» Тена Копмейнерса.
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Условия контракта игрока с итальянским клубом пока неизвестны.
В прошлом году сообщалось, что на 23-летнего голландца претендует «Спартак».
- Копмейнерс – воспитанник «АЗ Алкмаара», он был капитаном команды.
- Хавбек провел 154 матча, забил 43 гола сделал 17 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 16,5 миллиона евро.
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Источник: Официальный сайт «Аталанты»