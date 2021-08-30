«Аталанта» купила за 12 миллионов капитана «АЗ Алкмаара» Копмейнерса. Им интересовался «Спартак»

«Аталанта» объявила о переходе полузащитника «АЗ Алкмаара» Тена Копмейнерса.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Условия контракта игрока с итальянским клубом пока неизвестны.

В прошлом году сообщалось, что на 23-летнего голландца претендует «Спартак».

Копмейнерс – воспитанник «АЗ Алкмаара», он был капитаном команды.

Хавбек провел 154 матча, забил 43 гола сделал 17 ассистов.

Его рыночная стоимость – 16,5 миллиона евро.