«Аталанта» купила за 12 миллионов капитана «АЗ Алкмаара» Копмейнерса. Им интересовался «Спартак»

«Аталанта» объявила о переходе полузащитника «АЗ Алкмаара» Тена Копмейнерса.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Условия контракта игрока с итальянским клубом пока неизвестны.

В прошлом году сообщалось, что на 23-летнего голландца претендует «Спартак».

Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Welkom, Teun!Koopmeiners is a new #Atalanta player! Welcome, Teun! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B