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    «РБ-Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к капитану «АЗ Алкмаара» Копмейнерсу

    Полузащитник «АЗ Алкмаара» Тен Копмейнерс снова попал в список трансферных целей «Спартака».

    По информации «РБ-Спорт», московский клуб может подписать 22-летнего футболиста этой зимой.

    В августе 2019 года «Спартак» уже интересовался голландцем.

    • Копмейнерс – воспитанник «АЗ Алкмаара», сейчас он является капитаном.
    • За основную команду хавбек провел 129 матчей, забил 34 гола сделал 14 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    14.12.2020 22:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 3 часа назад

      Кого то из иностранцев придется продавать. По слухам игрок качественный.

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      Рейтинг: +951

      кто там 10 часов назад

      Мда, это что бы Тилль не скучал когда вернётся из дубля арендовавшей его команды? Что за олени в спаме и как вообще федун сколотил своё состояние смотря как все его облапошивают в спаме..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1411

      Play 13 часов назад

      Одного капитана АЗ уже брали, Спартаку десять граблей положи на дороге, он на все наступит.

      0
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 20 часов назад

      У же двух голланцев брали: один- зулус Промес, поехавший от тарасоффской парилки с Глушаковым, а другой- вообще Де Зеув! Гы-гы-гы! Так что удачи

      2
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      ...
      Рейтинг: +12205

      alarm > Puddle 20 часов назад

      стало очень стыдно за спартак)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3520

      Puddle > alarm 20 часов назад

      Почему же "стало"? Гы-гы

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