«РБ-Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к капитану «АЗ Алкмаара» Копмейнерсу

Полузащитник «АЗ Алкмаара» Тен Копмейнерс снова попал в список трансферных целей «Спартака».

По информации «РБ-Спорт», московский клуб может подписать 22-летнего футболиста этой зимой.

В августе 2019 года «Спартак» уже интересовался голландцем.