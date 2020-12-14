«РБ-Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к капитану «АЗ Алкмаара» Копмейнерсу

Кого то из иностранцев придется продавать. По слухам игрок качественный.
Полузащитник «АЗ Алкмаара» Тен Копмейнерс снова попал в список трансферных целей «Спартака».
По информации «РБ-Спорт», московский клуб может подписать 22-летнего футболиста этой зимой.
В августе 2019 года «Спартак» уже интересовался голландцем.
- Копмейнерс – воспитанник «АЗ Алкмаара», сейчас он является капитаном.
- За основную команду хавбек провел 129 матчей, забил 34 гола сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 14,5 миллиона евро.