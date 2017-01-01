Игрок «АЗ Алкмаара» Копмейнерс может перейти в «Спартак»

Спартак чего то разошелся.
«Спартак» может подписать еще одного полузащитника «АЗ Алкмаара» Тена Копмейнерса, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, 21-летний голландец, который может сыграть в центре обороны и опорной зоне, близок к переходу в московский клуб.
В понедельник «Спартак» объявил о трансфере другого игрока «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля за 18 миллионов евро.
- Копмейнерс – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду хавбек дебютировал 1 октября 2017 года.
- В его активе 71 матч, 10 голов и семь результативных передач.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.