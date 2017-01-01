Игрок «АЗ Алкмаара» Копмейнерс может перейти в «Спартак»

«Спартак» может подписать еще одного полузащитника «АЗ Алкмаара» Тена Копмейнерса, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 21-летний голландец, который может сыграть в центре обороны и опорной зоне, близок к переходу в московский клуб.

В понедельник «Спартак» объявил о трансфере другого игрока «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля за 18 миллионов евро.