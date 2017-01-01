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    Игрок «АЗ Алкмаара» Копмейнерс может перейти в «Спартак»

    «Спартак» может подписать еще одного полузащитника «АЗ Алкмаара» Тена Копмейнерса, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, 21-летний голландец, который может сыграть в центре обороны и опорной зоне, близок к переходу в московский клуб.

    В понедельник «Спартак» объявил о трансфере другого игрока «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля за 18 миллионов евро.

    • Копмейнерс – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал 1 октября 2017 года.
    • В его активе 71 матч, 10 голов и семь результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +105

      S.K.V. 53 минуты назад

      Спартак чего то разошелся.

      0
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      Рейтинг: +90

      ALEX TARAN > S.K.V. 27 минут назад

      Ага,ну красавцы...

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