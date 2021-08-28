Глушаков: «Обидно за болельщиков «Спартака» из регионов. Они не понимают, что происходит в клубе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал происходящее в «Спартаке».
«Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда.
Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах – они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду.
Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», – сказал футболист.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- Он выигрывал с командой РПЛ, будучи капитаном в чемпионский сезон.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают 10-е место по итогам 6 туров.
Источник: Sport24