Глушаков: «Обидно за болельщиков «Спартака» из регионов. Они не понимают, что происходит в клубе»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал происходящее в «Спартаке».

«Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда.

Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах – они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду.

Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», – сказал футболист.