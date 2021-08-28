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    Глушаков: «Обидно за болельщиков «Спартака» из регионов. Они не понимают, что происходит в клубе»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал происходящее в «Спартаке».

    «Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда.

    Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах – они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду.

    Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», – сказал футболист.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • Он выигрывал с командой РПЛ, будучи капитаном в чемпионский сезон.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают 10-е место по итогам 6 туров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +573

      dim29 1 час назад

      Можно подумать в столице понимают.

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      Рейтинг: +207

      Ollegator > dim29 9 минут назад

      А ему не обидно за столичных, потому что его дома чихвостили за дело последние годы)

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