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  • Глушаков: «Обидно за болельщиков «Спартака» из регионов. Они не понимают, что происходит в клубе»

Глушаков: «Обидно за болельщиков «Спартака» из регионов. Они не понимают, что происходит в клубе»

28 августа 2021, 13:57
5

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал происходящее в «Спартаке».

«Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда.

Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах – они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду.

Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», – сказал футболист.

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • Он выигрывал с командой РПЛ, будучи капитаном в чемпионский сезон.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают 10-е место по итогам 6 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (5)
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dim29
1630148823
Можно подумать в столице понимают.
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Бухбух
1630158704
Глушакову о Химках думать надо. Про Ахмат, в котором он играл после Спартака, даже не вспоминает.
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ivany4
1630164211
Глушак всегда многозначительно говорил, при полном незнании текущей ситуации.)) Ситуация в Спартаке ясна как божий день. Пока бояре выясняют отношения, холопы на поле "балду гоняют".))
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Persona_non_Grata
1630172188
ПНХ , ИУДА !!! Где были твои переживания о болельщиках и о Спартаке , когда ты демонстративно забивал на игру и х.. клал на результат !!! (((
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