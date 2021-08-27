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  • Ловрен: «Группа «Зенита» в Лиге чемпионов сложная, но тем интереснее»

Ловрен: «Группа «Зенита» в Лиге чемпионов сложная, но тем интереснее»

27 августа 2021, 19:09
11

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Россияне сыграют с «Мальме», «Челси» и «Ювентусом».

– Что скажете о результатах жеребьевки Лиги чемпионов? Как вам группа «Зенита»?

– Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками.

– Как думаете, какой соперник будет самым сложным?

– Оба – и «Челси», и «Ювентус». Но «Челси» – фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд. Сейчас они взяли одного из лучших нападающих мира – Ромелу Лукаку, поэтому посмотрим, что будет.

  • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
  • «Челси» – действующий победитель турнира.
  • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ловрен Деян
Комментарии (11)
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Блямба
1630080921
пару пенальти опять привезёшь и будет совсем простая группа...
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RUSARM
1630084730
Будет интересно,как вас там нагнут по всем параметрам-это не РПЛ,с купленными свистулькинами!!
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paracetamol
1630087502
Согласен с Ловреном. Зенит уже Ливера делал, чем Челси лучше?
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житель СПб
1630087782
Ну что, надо бороться за выход в плей-офф... ЛЕ.
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Persona_non_Grata
1630088391
Группа «Зенита» в Лиге чемпионов сложная, но тем интереснее , но при этом БЕЗНАДЕЖНЕЕ !!!
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nikfwmishin
1630092960
Ceкс Знaкомcтва в твоем городе. Рeгистpация анoнимнaя и бeсплaтная =====> https://tiny.pl/9gsp6
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PAREVG.
1630105213
Поэтому посмотрим, что будет... А чего смотреть-то, всем и так понятно что будет - четвертое место гарантировано, а за третье придется бороться с Мальме, скорее всего безуспешно.
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житель СПб
1630151019
Нам очень нужен сильный защитник, классный вратарь, хороший опорник - и не отдавать Азмуна. А что будет на деле?
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