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    Ловрен: «Группа «Зенита» в Лиге чемпионов сложная, но тем интереснее»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Россияне сыграют с «Мальме», «Челси» и «Ювентусом».

    – Что скажете о результатах жеребьевки Лиги чемпионов? Как вам группа «Зенита»?

    – Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками.

    – Как думаете, какой соперник будет самым сложным?

    – Оба – и «Челси», и «Ювентус». Но «Челси» – фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд. Сейчас они взяли одного из лучших нападающих мира – Ромелу Лукаку, поэтому посмотрим, что будет.

    • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.
    • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Блямба 12 минут назад

      пару пенальти опять привезёшь и будет совсем простая группа...

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