Ловрен: «Группа «Зенита» в Лиге чемпионов сложная, но тем интереснее»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Россияне сыграют с «Мальме», «Челси» и «Ювентусом».

– Что скажете о результатах жеребьевки Лиги чемпионов? Как вам группа «Зенита»?

– Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками.

– Как думаете, какой соперник будет самым сложным?

– Оба – и «Челси», и «Ювентус». Но «Челси» – фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд. Сейчас они взяли одного из лучших нападающих мира – Ромелу Лукаку, поэтому посмотрим, что будет.