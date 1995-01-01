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    «Спартак» – о возвращении Тедеско: «Не будем комментировать слухи»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не подтвердил информацию о возможном возвращении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

    «У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», – сказал Зеленов.

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
    • После ухода тренер остается без работы.
    • Под руководством Витории команда проиграла 5 из 8 стартовых матчей сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8886

      Cleaner 4 минуты назад

      «Не будем комментировать слухи»? Значит точно возьмут Массимо Карреру!

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