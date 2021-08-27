«Спартак» – о возвращении Тедеско: «Не будем комментировать слухи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не подтвердил информацию о возможном возвращении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

«У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», – сказал Зеленов.