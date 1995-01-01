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    RMC Sport: «ПСЖ» получил предложение по Мбаппе от английского клуба

    Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным.

    По информации RMC Sport, футболист отклонил предложение парижского клуба о продлении контракта по схеме «5+1» с повышением зарплаты.

    Вопрос об уходе 22-летнего француза в другую команду до конца августа остается открытым.

    «Реал» до сих пор не сделал ни одного предложения по трансферу Мбаппе, зато попытку купить форварда предпринял неназванный английский клуб.

    • Контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • В новом сезоне Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11426

      Hektor 84 23 минуты назад

      Что то кажется это МЮ

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      Рейтинг: +10

      e.melehov 41 минуту назад

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      0
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      Рейтинг: +2812

      Питерский князь 1 час назад

      Если только Челси.

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      Рейтинг: +835

      Alex Y > Питерский князь 51 минуту назад

      МС от одних арабов владельцев к другим))

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      Рейтинг: +8573

      KOLBIS > Alex Y 34 минуты назад

      100 пудово!!!...

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      Рейтинг: +2812

      Питерский князь > Alex Y 23 минуты назад

      У них бан. Закрыли трансферное окно, вроде зимой.

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