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  • RMC Sport: «ПСЖ» получил предложение по Мбаппе от английского клуба

RMC Sport: «ПСЖ» получил предложение по Мбаппе от английского клуба

23 августа 2021, 21:47
11

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным.

По информации RMC Sport, футболист отклонил предложение парижского клуба о продлении контракта по схеме «5+1» с повышением зарплаты.

Вопрос об уходе 22-летнего француза в другую команду до конца августа остается открытым.

«Реал» до сих пор не сделал ни одного предложения по трансферу Мбаппе, зато попытку купить форварда предпринял неназванный английский клуб.

  • Контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • В новом сезоне Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
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e.melehov
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Hektor 84
1629748200
Что то кажется это МЮ
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Dgad
1629781347
Ливерпуль
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Cules2013
1629783386
Пффф, 5+1? Да кто в 22 года такой контракт захочет подписать? Только баблорубы. Мбаппе уже мультимиллионер, и понял, что с ПСЖ ни ЛЧ, ни ЗМ ему не видать. Тем более, пришли Месси, Вейналдум, Рамос, может прийти Роналду. Его статус одного из лидеров команды может сильно уменьшиться. Неназванный клуб? Похоже на утку. Да и не пристало таким трансферам совершаться под флажок ТО. Такие сделки обговаривают заранее.
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zigbert
1629791163
Будет ли он вообще подписывать контракт. Один год можно перетерпеть а там желающих приобрести Мбаппе будет много.
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