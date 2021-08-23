RMC Sport: «ПСЖ» получил предложение по Мбаппе от английского клуба

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным.

По информации RMC Sport, футболист отклонил предложение парижского клуба о продлении контракта по схеме «5+1» с повышением зарплаты.

Вопрос об уходе 22-летнего француза в другую команду до конца августа остается открытым.

«Реал» до сих пор не сделал ни одного предложения по трансферу Мбаппе, зато попытку купить форварда предпринял неназванный английский клуб.