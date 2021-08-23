Слуцкий – о ничьей с «Химками»: «Рубину» не хватило глубины состава и травмированных игроков»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«В первом тайме играли очень качественно, создавали большое количество моментов. Такой очень простой гол пропустили, просто с длинного выноса. Причем понимали, что этот вариант игры будет часто использоваться, поэтому тем неожиданнее было.

В первом тайме, считаю, что создали большое количество моментов и по первому тайму заслуживали другого результата. Во втором тайме, к сожалению, не смогли уже сохранить такое качество игры: большое количество потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне, и уже игра разбилась на эпизоды.

Плюс достаточно сложно... По существу у нас кроме Ивана Игнатьева не было футболистов в группу атаку, которыми можно было усилить. Поэтому вместо Бакаева вышел Владислав Игнатьев, который номинально уже давно играет крайнего защитника.

Поэтому здесь тоже не хватило, наверное, глубины состава и травмированных игроков, чтобы заменами сохранить уровень игры первого тайма», – сказал Слуцкий.