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    Слуцкий – о ничьей с «Химками»: «Рубину» не хватило глубины состава и травмированных игроков»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «В первом тайме играли очень качественно, создавали большое количество моментов. Такой очень простой гол пропустили, просто с длинного выноса. Причем понимали, что этот вариант игры будет часто использоваться, поэтому тем неожиданнее было.

    В первом тайме, считаю, что создали большое количество моментов и по первому тайму заслуживали другого результата. Во втором тайме, к сожалению, не смогли уже сохранить такое качество игры: большое количество потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне, и уже игра разбилась на эпизоды.

    Плюс достаточно сложно... По существу у нас кроме Ивана Игнатьева не было футболистов в группу атаку, которыми можно было усилить. Поэтому вместо Бакаева вышел Владислав Игнатьев, который номинально уже давно играет крайнего защитника.

    Поэтому здесь тоже не хватило, наверное, глубины состава и травмированных игроков, чтобы заменами сохранить уровень игры первого тайма», – сказал Слуцкий.

    • Безвыигрышная серия «Рубина» – 3 матча.
    • Команда идет 4-й в таблице РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3378

      АртурZaСМ 8 секунд назад

      Не хватило травмированных игроков. Надо чуть больше травмированных игроков и тогда всё будет тип-топ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12580

      paracetamol 15 минут назад

      А еще рубильникам не хватило тренерских мозгов.

      0
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      Рейтинг: +514

      El_Chori 15 минут назад

      А вы по чаще в Динамо игроков сливайте

      0
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      Рейтинг: +4897

      sochi-2013 26 минут назад

      Заголовок для "Нарочно не придумаешь"!))
      Сколько травмированных игроков надо для победы?

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      Рейтинг: +6605

      Fusballer > sochi-2013 11 минут назад

      Травмированных игроков соперника.

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