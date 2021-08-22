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  • РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность подняться на первое место

РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность подняться на первое место

22 августа 2021, 21:55
16

«Химки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.

«Рубин» упустил возможность подняться на первое место в РПЛ. Казанцы идут на четвертом месте, отставая от «Динамо» на одно очко.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Химки – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушаков, 16; 1:1 – Йевтич, 30

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерсталь (Трошечкин, 85), Стоинович, Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себай, Адеми (Кухарчук, 78).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Мусаев, 90+4), Костюков (И. Игнатьев, 62), Йевтич (Сайто, 81), Абильдгор, Хван Ин Бом, Бакаев (В. Игнатьев, 62), Хакшабанович.

Предупреждения: Себай, 84; Тихий, 90 – Зотов, 76; Уремович, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Химки
Комментарии (16)
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житель СПб
1629658575
Обе команды сыграли очень достойно! Ничья заслуженна.
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хряк СМ
1629658769
Рубиновый, ты вчера обещал на первом месте быть?
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polt
1629658902
Да и Динамо неплохо смотрится на первом месте.
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Spinorr
1629658932
Ожидал большего от Химок, но кроме самоотверженной борьбы ничего более От своего Рубина ничего особого не ждал, так оно и вышло. Хотя Сеад выглядел слева очень интересно. Согласен, что Глушаков лучший игрок матча.
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ilichkadr
1629658993
Как и прогнозировалось Химки не пустили Рубин на первое место.
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житель СПб
1629659179
Тут Рубин поругивают - но они очень системно, достойно выглядели. Химки действовали более хаотично. Так что Слуцкий очень серьезно работает с командой, и сегодняшняя ничья меря в этом убедила больше, чем победы.
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житель СПб
1629659293
И еще - очень порадовал Самошников. Отлично играл. Надеюсь на такое же продолжение в сборной!
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GoLenaStop
1629659551
Рубин был инереснее, но современная политика РПЛ нашла отражение в результате матча... Игрокам - спасибо! С ув!
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Красногорск_Фан
1629659754
Игра была неплохая, результат объективный. После первого тайма можно было заканчивать, все интересное уже случилось. оба гола были от души, ну и как обычно - Лантратов!! Поздравляю обе команды с трудовой игрой.
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JTherry
1629664334
матч в целом понравился, игра боевая, выиграть могла любая команда, шансов было у Химок и у Рубина достаточно... очень хорошо сыграли вратари команд...
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