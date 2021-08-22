РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность подняться на первое место

«Химки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.

«Рубин» упустил возможность подняться на первое место в РПЛ. Казанцы идут на четвертом месте, отставая от «Динамо» на одно очко.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Химки – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушаков, 16; 1:1 – Йевтич, 30

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерсталь (Трошечкин, 85), Стоинович, Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себай, Адеми (Кухарчук, 78).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Мусаев, 90+4), Костюков (И. Игнатьев, 62), Йевтич (Сайто, 81), Абильдгор, Хван Ин Бом, Бакаев (В. Игнатьев, 62), Хакшабанович.

Предупреждения: Себай, 84; Тихий, 90 – Зотов, 76; Уремович, 77.

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