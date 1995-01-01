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    РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность подняться на первое место

    «Химки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

    В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.

    «Рубин» упустил возможность подняться на первое место в РПЛ. Казанцы идут на четвертом месте, отставая от «Динамо» на одно очко.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Химки – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 16; 1:1 – Йевтич, 30

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерсталь (Трошечкин, 85), Стоинович, Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себай, Адеми (Кухарчук, 78).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Мусаев, 90+4), Костюков (И. Игнатьев, 62), Йевтич (Сайто, 81), Абильдгор, Хван Ин Бом, Бакаев (В. Игнатьев, 62), Хакшабанович.

    Предупреждения: Себай, 84; Тихий, 90 – Зотов, 76; Уремович, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +16228

      JTherry 7 минут назад

      матч в целом понравился, игра боевая, выиграть могла любая команда, шансов было у Химок и у Рубина достаточно... очень хорошо сыграли вратари команд...

      0
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      Рейтинг: +1588

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Игра была неплохая, результат объективный. После первого тайма можно было заканчивать, все интересное уже случилось. оба гола были от души, ну и как обычно - Лантратов!! Поздравляю обе команды с трудовой игрой.

      3
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      Рейтинг: +7603

      GoLenaStop 1 час назад

      Рубин был инереснее, но современная политика РПЛ нашла отражение в результате матча...
      Игрокам - спасибо!
      С ув!

      3
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      Рейтинг: +9543

      житель СПб 1 час назад

      И еще - очень порадовал Самошников. Отлично играл. Надеюсь на такое же продолжение в сборной!

      4
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      Рейтинг: +9543

      житель СПб 1 час назад

      Тут Рубин поругивают - но они очень системно, достойно выглядели. Химки действовали более хаотично. Так что Слуцкий очень серьезно работает с командой, и сегодняшняя ничья меря в этом убедила больше, чем победы.

      3
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      Рейтинг: +232

      Sancho010365 > житель СПб 1 час назад

      Болел за Рубин, упустили нужные моменты их было немного и Лантратов Илья молодец. Ворота всё время были защищены у Химок. Ну и тяжело Рубин разгонялся. Тяжело. Но верю в Слуцкого.

      3
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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr 1 час назад

      Как и прогнозировалось Химки не пустили Рубин на первое место.

      6
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      Рейтинг: +598

      Spinorr 1 час назад

      Ожидал большего от Химок, но кроме самоотверженной борьбы ничего более
      От своего Рубина ничего особого не ждал, так оно и вышло. Хотя Сеад выглядел слева очень интересно.
      Согласен, что Глушаков лучший игрок матча.

      2
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      Рейтинг: +4410

      polt 1 час назад

      Да и Динамо неплохо смотрится на первом месте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1109

      Олег1204 1 час назад

      У Лени как всегда вместо результата расскаченные кресла на стадионе

      1
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      Рейтинг: +244

      хряк СМ 1 час назад

      Рубиновый, ты вчера обещал на первом месте быть?

      3
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      Рейтинг: +232

      Sancho010365 > хряк СМ 1 час назад

      Ничего подождём неделю, надеюсь получится: Зенит-ЦСКА 1:1, Динамо М-Локомотив 2:2, Краснодар-Рубин 0:1.

      0
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      Рейтинг: +9543

      житель СПб > Sancho010365 1 час назад

      Зенит с большей вероятностью выиграет; Локо обыграет Динамо, а вот прогнозировать игру Рубина с Краснодаром - в гостях - не рискну.

      2
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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr > Sancho010365 1 час назад

      Ну, уж совсем-то "Быков" унижать не надо. Дома и проигрывать обескровленному Рубину это как-то не правильно. Полагаю : Зенит-ЦСКА 3:1, Динамо М-Локомотив 1:2, Краснодар-Рубин 2:0.

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