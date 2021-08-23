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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Помощники:
Илья Елеференко, Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов; AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Николай Иванов
Материалы

Химки - Рубин

22.08.2021, Воскресенье, 20:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 5 тур Химки - Рубин
Кубок Париматч Премьер 2021
1 тур
10 июля, суббота 17:00 Рубин 1:0 Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
19 марта, пятница 19:00 Рубин 1:3 Химки
14 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Химки 2:0 Рубин
Товарищеские матчи 2021
Февраль
2 февраля, вторник 15:00 Рубин 2:2 Химки
Россия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
25 сентября, среда 19:00 Химки 3:0 Рубин
Россия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
26 сентября, среда 19:00 Химки 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
17 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Химки
11 тур
6 июля, понедельник 19:00 Химки 2:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 15:00 Рубин 2:0 Химки
5 тур
12 апреля, суббота 19:00 Химки 0:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
1 августа, среда 19:00 Химки 0:0 Рубин
3 тур
31 марта, суббота 17:00 Рубин 2:1 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 22 августа 2021, 20:24

    Рубин тоже не хочет стань лидером)

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    Рейтинг: +5941

    ySS 22 августа 2021, 20:00

    Очередной шанс казанских терпил Рукава стать лидерами чемпионата.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 августа 2021, 19:35

    Вот будет картина художника Слуцкого, если его команда выиграет
    у Химок и займет первое место в чемпионате.

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > vladimir-7 22 августа 2021, 20:22

    но Химки забили первыми !!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > andrej-lucevich 22 августа 2021, 21:22

    Причем здесь, кто забил первым?

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