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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Рубин
Химки - Рубин: обзор матча 22 августа 2021
Химки
22.08.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
16'
Д. Глушаков
30'
Д. Йевтич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Рубин
90'
+4
Замена
Л. Мусаев
️️️️
И. Самошников
Желтая карточка
Д. Тихий
90'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Ф. Дагерстол
85'
Желтая карточка
С. Себай
84'
81'
Замена
М. Сайто
️️️️
Д. Йевтич
Замена
И. Кухарчук
️️️️
К. Адеми
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Уремович
76'
Желтая карточка
Г. Зотов
62'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Костюков
62'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
С. Бакаев
Замена
Б. Сабович
️️️️
И. Камышев
46'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йевтич
Пас отдал
М. Костюков
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
К. Адеми
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
32
Мицуки Сайто
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-2-2-2
22
Лантратов
15
Данилкин
15
Тихий
25
Дагерстол
3
Набиуллин
30
Идову
88
Глушаков
11
Камышев
15
Себай
9
Адеми
4-1-2-3
99
Дюпин
31
Зотов
2
Бегич
22
Уремович
71
Самошников
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Йевтич
17
Бакаев
77
Костюков
29
Хакшабанович
25
Дагерстол
5
Трошечкин
5
Трошечкин
25
Дагерстол
11
Камышев
14
Сабович
14
Сабович
11
Камышев
9
Адеми
44
Кухарчук
44
Кухарчук
9
Адеми
17
Бакаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
17
Бакаев
71
Самошников
38
Мусаев
38
Мусаев
71
Самошников
7
Йевтич
32
Сайто
32
Сайто
7
Йевтич
77
Костюков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
77
Костюков
Остались в запасе
Химки
Рубин
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
9
Давид Давидян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
9
Давид Давидян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
66
Никита Янович
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Химки - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов; AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Арена-Химки
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