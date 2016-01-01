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    «Реал» планирует в январе заключить предварительный контракт с Мбаппе

    «Реал» готовится подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в следующем году как свободного агента. В январе испанцы планируют заключить предварительный контракт с игроком, пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

    «Реал» уже смирился с тем, что парижане не продают Мбаппе этим летом.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

    «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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