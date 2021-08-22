«Реал» планирует в январе заключить предварительный контракт с Мбаппе

«Реал» готовится подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в следующем году как свободного агента. В январе испанцы планируют заключить предварительный контракт с игроком, пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

«Реал» уже смирился с тем, что парижане не продают Мбаппе этим летом.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году