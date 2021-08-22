«Реал» планирует в январе заключить предварительный контракт с Мбаппе

«Реал» готовится подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в следующем году как свободного агента. В январе испанцы планируют заключить предварительный контракт с игроком, пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету Le Parisien.
«Реал» уже смирился с тем, что парижане не продают Мбаппе этим летом.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году
Источник: твиттер Transfer News Live