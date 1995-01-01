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    Соболев в третьей игре подряд не попал в стартовый состав «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев начнет на скамейке запасных матч пятого тура РПЛ против тульского «Арсенала».

    Это третья игра подряд, в которой 24-летний футболист не попал в стартовый состав московской команды.

    Во встречах с «Бенфикой» (0:2) и «Уралом» (1:0) форвард появлялся на поле после 80-й минуты.

    • В этом сезоне Соболев забил 1 гол в 6 матчах.
    • Его не вызвали в сборную России на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.
    • Неделю назад игрок продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20243

      vladimir-7 1 минуту назад

      Зачем Соболю входить в стартовый состав, после подписания нового контракта можно и отдохнуть в запасе.

      0
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      Рейтинг: +13988

      Garrincha58 5 минут назад

      что то Рую не нравится суперфорвард России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -627

      СуперПАВ9 49 минут назад

      Дзюба и Соболев два лавочника

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Закончилась карьера у дубового дельфина, не начавшись даже. Влип в свинарник. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +572

      Николай71 > ПалкоВводецъ 58 минут назад

      https://m.bombardir.ru/news/633507-Zaschitnik-Galatasaraya-Markan-diskvalificirovan-na-vosem-matchey-za-draku-s-odnoklubnikom-Im-interesuetsya-Zenit

      Вот сюда идти и обсуждайте тему)
      Да и палку вводите с зюпой вместе)))

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