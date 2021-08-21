Соболев в третьей игре подряд не попал в стартовый состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев начнет на скамейке запасных матч пятого тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Это третья игра подряд, в которой 24-летний футболист не попал в стартовый состав московской команды.
Во встречах с «Бенфикой» (0:2) и «Уралом» (1:0) форвард появлялся на поле после 80-й минуты.
- В этом сезоне Соболев забил 1 гол в 6 матчах.
- Его не вызвали в сборную России на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.
- Неделю назад игрок продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года.
Источник: «Бомбардир»