Соболев в третьей игре подряд не попал в стартовый состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев начнет на скамейке запасных матч пятого тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Это третья игра подряд, в которой 24-летний футболист не попал в стартовый состав московской команды.

Во встречах с «Бенфикой» (0:2) и «Уралом» (1:0) форвард появлялся на поле после 80-й минуты.