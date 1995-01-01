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    Жиго, Бакаев и Понсе – в основе «Спартака»; у «Арсенала» сыграют Смольников, Гулиев и Марков

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на матч пятого тура РПЛ.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачeв, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Марков.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.

    • Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4103

      алдан2014 44 минуты назад

      Тренер наступает 6а грабли Тедеско. Тот в начале тоже похожий состав ставил,в частности Бакаева. Тренеру конечно виднее. Дай Бог удачи

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      Рейтинг: +469

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Вся страна за российский клуб, за Арсенал. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +572

      Николай71 > ПалкоВводецъ 48 минут назад

      Ты еди на другой тема))) зюпой вместе палку вводи!))

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      Рейтинг: +2349

      seth343 1 час назад

      Томик припасай корвалол.)))

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      Рейтинг: +24691

      Боцман59rus 1 час назад

      состав середняка РПЛ и еще не вечер....

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      Рейтинг: +7404

      "supermax" > Боцман59rus 1 час назад

      и похоже никаких перемен не стоит ждать в этом составе...поэтому видимо Виторию и взяли...был готов работать с тем что есть

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      Рейтинг: +572

      Николай71 > "supermax" 48 минут назад

      Похоже да...

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      Рейтинг: +8650

      Cleaner 1 час назад

      Поржем!...)))

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