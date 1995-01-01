Жиго, Бакаев и Понсе – в основе «Спартака»; у «Арсенала» сыграют Смольников, Гулиев и Марков

Тренер наступает 6а грабли Тедеско. Тот в начале тоже похожий состав ставил,в частности Бакаева. Тренеру конечно виднее. Дай Бог удачи
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Спартака» на матч пятого тура РПЛ.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачeв, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Марков.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.
- Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.