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    «Милан» бесплатно отдал брата Доннаруммы в «Падову» из Серии C

    «Падова» объявила о переходе вратаря «Милана» Антонио Доннаруммы.

    31-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

    Стороны заключили контракт до 30 июня 2022 года.

    • За 4 сезона в «Милане» Доннарумма провел 3 матча и не пропустил ни одного гола.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
    • Антонио – старший брат Джанлуиджи Доннаруммы, голкипера «ПСЖ» и чемпиона Европы в составе сборной Италии.
    • «Падова» выступает в Серии С – третьем по силе итальянском дивизионе.

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    Источник: Официальный сайт «Падовы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Братишка ушел следом сразу же и брата пнули.

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