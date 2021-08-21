«Милан» бесплатно отдал брата Доннаруммы в «Падову» из Серии C

«Падова» объявила о переходе вратаря «Милана» Антонио Доннаруммы.
31-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.
Стороны заключили контракт до 30 июня 2022 года.
- За 4 сезона в «Милане» Доннарумма провел 3 матча и не пропустил ни одного гола.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
- Антонио – старший брат Джанлуиджи Доннаруммы, голкипера «ПСЖ» и чемпиона Европы в составе сборной Италии.
- «Падова» выступает в Серии С – третьем по силе итальянском дивизионе.
Источник: Официальный сайт «Падовы»